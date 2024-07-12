收到1萬元小費！她大推「1職業」　一票卻搖頭：很看運氣

▲媽媽當房務8年了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些客人會給房務小費，而且還給很多！近日就有女網友發文透露，媽媽做飯店房務8年了，過去就有客人給媽媽1萬元、2000元的小費，所以她就心想，其實只要肯做，房務還是個待遇不錯的工作，很推薦給想「單純」工作的人。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「拿到1萬元小費，推薦做房務」為標題發文，提到她媽媽已經60多歲，並擔任飯店房務8年。媽媽的動作很快，房間也整理得很乾淨，因此日前就有客人堅持要給1萬元的小費，媽媽也因推拒不了而收下。

原PO接著說，除了這筆1萬元，媽媽過去也有拿過2000元的小費，因此她就心想，其實只要肯做，房務的待遇應該還算不錯，而且房務也沒有所謂的辦公室文化、加班問題，很適合想「單純」工作的人。

只是貼文曝光後，不少網友則指出，「做房務很看運氣，遇到弄得很亂，或者知道那個續住客人就是會亂搞，心情就會變得很糟糕」、「房務很看運氣喔！我媽做鄉下汽旅，做得要死要活，月薪卻只有基本工資，小費最多只收到200元而已」、「房務真的很看運氣，建議做房務之前先去想工作的飯店住看看，看裡面的房間好不好整理」、「之前大一暑假打工做過房務，真的是史上最爛最累的」、「工作到現在，做過任何工作，就房務最累，給我4萬我都不做」。