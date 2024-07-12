台人不婚不生「錢照流1產業」　越南妹買1600萬房！他驚：很合理

▲從事八大的越南妹在台置產。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名設計師花70萬娶越南老婆，引發關注！而一名網友聽聞，某些越南妹從事八大行業，「南部1600萬的透天也是越南妹在買」，分析台人不婚不生，但男人仍有生理需求，「錢會流到八大行業」，加上她們也認真存下每一分錢，「買房子也是滿合理的！」

一名網友在PTT表示，朋友去八大與一些越南妹閒聊，原來她們早在台灣買房，「好幾個都在台灣置產，南部1600萬的透天也是越南妹在買」，讓原PO感到十分訝異。

對此，原PO秒懂直呼，台灣就算少子化，不婚不生的人變多，「但男人還是有需求，錢會流到八大行業，越南妹又不像酒店台妹，她們是真的要賺錢的，不太會亂花，存下來的錢買房子也是滿合理的！」

底下網友熱議，「真的別小看她們，台女很多只要享受人生、時常出國旅遊順便CCR（異國戀情），我有認識的越南妹子是很認真在累積自己金錢實力」、「越配有身分所以真的會買房，我去按摩店、越南洗髮、美甲，她們嫁經濟弱勢台男，所以都要靠自己拚，反而是越配在養家」、「很多啊，你不知道南部一堆越南小吃店的賺到錢就是買房子」、「鄰居也是外配，很拚做生意，在另一條街買一樓當店面，但她說很難貸款，找很多人幫忙」。

也有人透露，「新豐湖口確實很多外配買房，還有專門外籍房仲，賺得盆滿缽滿！上次光復X路1樓9XX還沒去看就被賣掉，別小看外配囤房能力，以後很可能是你房東」。