買房選「舊市區or重劃區？」　網揭選擇關鍵：同時擁有2優點

▲買房前要考慮的事情很多。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生重大交易，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，就有網友好奇，舊市區便利的生活機能吸引人，但是街廓路廊很亂，重劃區的生活機能雖然不好，但是街廓路廊的規劃整齊有序，給人舒適的感覺。對此，信義房屋專家表示，看個人的習慣，各有優缺點。

有網友在PTT發文，「舊市區VS重劃區，誰才是不敗鐵律？」舊市區的生活機能方便，無論是購物、餐飲還是娛樂，都能在附近輕鬆找到，不過，街廓路廊的規劃並不如重劃區來得整齊。

然而，重劃區雖然在生活機能上，比起舊市區稍嫌不足，但整齊的街廓路廊規劃，卻讓人有一種舒適和安心的感覺，原PO不禁好奇，若以長遠來看，「誰才是不敗鐵律？」

貼文曝光，多數網友推薦重劃區，「時間成本低，或不用上班就選重劃區」、「重劃，商圈是會移轉的」、「看地點，台中的話，重劃好一萬倍」、「重劃區呀，舊市區一堆摩托車違停騎樓」、「現在看起來是重劃區，舊市區漲幅爛到有剩」、「重劃區選擇多，買起來舒服多了」。

還有網友指出，靠近舊市區的重劃區無敵，「舊市區旁邊的重劃，超爽」、「舊市區旁的重劃，有機能也有規劃，多讚」、「靠舊市區與捷運站的重劃」、「選靠舊市區，但面重劃區的房型，可以同時有2種優點」、「靠近舊市區的重劃區，起點就自帶完整機能最好」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「就是看個人喜好，不管是舊市區還是重劃區，各有優缺點，沒有哪一個比較好」，想要生活機能好一點就選舊市區，喜歡住得舒適一點就選重劃區，只是採買比較不易，對於沒有汽車的民眾來說比較不方便。