北臉撤出逢甲　「能量手搖飲」搶進開全台首店

▲科技業最愛品牌之一的北臉「The North Face」逢甲店歇業售，店面將由神奇能量飲進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

福星路核心商圈、原科技業最愛品牌之一的北臉「The North Face」撤出店面成功招租，將由神奇能量飲進駐。信義房屋專家認為，逢甲商圈人潮逐漸復甦有感，也加速店面換手潮。

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實際走訪逢甲商圈，店面空置情形改善，但在福星路兩側，仍是每走50公尺都能見到店面招租廣告。不過，當中仍有幸運房東，像是福星路上本是北臉「The North Face」店面，目前已在裝修中，未來將由「量子頻率飲料」進駐。

根據實價登錄揭露，「量子頻率飲料」每月租金10萬5000元，承租面積約48坪，換算每坪單價約2192元，且備註欄記載，租金總額含稅、水費。

▲據了解該店面為該公司第一間門店，業者認為應是拓展知名度為考量。（圖／記者陳筱惠攝）

另從網路資訊可見，該「量子頻率飲料」號稱全台第一家能量手搖飲，藉由注入幹細胞能量補氣，業者甚至在社群上展示一名女性在飲用「量子頻率飲料」前後的差異。

21世紀不動產資深仲介沈政興指出：「逢甲夜市集客效果強，該手搖飲業者選此設立創始店，可能以拓展知名度為考量。」除此之外，沈政興也提到：「從該店廣告資訊判斷，『客單價應該不便宜』，逢甲商圈、以及周邊的水湳，近年來有不少中科科技族遷入，店家可能也是看好其消費實力。」

▲雖然逢甲夜市商圈店面空置情形還在改善中，但人潮流量已在疫情後2年逐漸回溫。（圖／記者陳筱惠攝）

除福星路店面迎來新店家，位於逢甲路、福星路口的ABC MART，似乎也快迎來新業者，根據實登揭露，該店面今年2月才剛簽訂新租約，每月租金52萬5000元含稅，租期5年，不過，時隔5個多月該店還未有動靜。

信義房屋十二期福星店經理陳漢說：「雖然逢甲夜市店面空置還在改善中，但人潮流量已逐漸回溫，本身商業價值高的角間店面，能有效提升品牌能見度，能更快享受到紅利。」

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