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永和60年大陳單元3拆除！　252戶完成搬遷

▲▼永和大陳單元3都更。（圖／新北市政府、新北住都中心）

▲永和大陳單元3拆除。（圖／新北市政府提供、翻攝新北住都中心）

記者黃聖庭／新北報導

由新北住都中心擔任實施者的永和大陳地區更新單元3公辦都更案，於12日舉辦拆除開工典禮，新北市長侯友宜特別到場見證，並敲磚示意拆除工程啟動，他強調，新北的都市更新勢在必行，永和大陳地區60年不變，現在即將改變，期待再一次翻轉新北城市風貌。

▲▼永和大陳單元3拆除。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜出席大陳3拆除典禮。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元公辦都更，除了房屋老舊產權複雜、人數眾多外，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，大陳都更案是全台最大也最複雜的案子，透過公辦都更大陳單元3全部搬遷騰空即將拆除，未來除了翻新公有新生市場，也共同規劃中央公園(約7千平方公尺)，為當地帶來大面積綠地及開放空間，大陳更新後美好的未來即將逐一實現。

▲▼永和大陳單元3拆除。（圖／新北市政府提供）

▲敲磚儀式。（圖／新北市政府提供）

新北市住宅及都市更新中心表示，都更的推動十分困難，市府於110年成立新北住都中心後隨即投入資源設置駐點工作站積極推動，單元3共252戶在5個月內全數和平完成搬遷，60餘年的老舊建物即將拆除，在住戶、市府團隊、住都中心以及在地民意代表與出資人團隊通力合作與支持，大陳更新單元3拆除開工為新北市推動公辦都更之重大里程碑，本案推動經驗將成為國內公辦都更新典範，未來新北住都中心將持續精進並複製本案成功經驗，擴大都市更新推動量能，實踐公辦都更政策。

▲▼永和大陳單元3拆除,更新後模擬圖。（圖／新北市政府提供）

▲更新後模擬圖。（圖／新北市政府提供）

都市更新處表示，持續推進永和大陳公辦更新，目前永和大陳單元2已完工進駐；單元3即將進行興建作業；單元6、7由市府都更處審議中；單元5已召開自辦公聽會；單元1、4則由新北住都中心辦理招商中，大陳地區更新單元將陸續接棒，以提升大陳社區整體環境，逐步翻轉新北，改善市容及公共安全，打造新北市安居樂業的優質環境。

關鍵字：大陳單元3都更永和侯友宜

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