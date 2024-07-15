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全台前5月賣出6.3萬間預售屋　金額破1.1兆元大關

▲▼台中14期,新業建設,大塊森濤,預售屋帶看,看屋照,北屯。（圖／記者陳筱惠攝）

▲前5月預售全台銷售金額1.1兆元，預售揭露成交件數高達6.3萬件，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

根據最新預售揭露資料顯示，5月份全台預售揭露件數達1.5萬件，成交金額達2858億元，件數與金額雙雙創下預售即時揭露以來單月新高，信義房屋專家認為，預售市場即使房價已經出現大漲，但交易件數卻是即時揭露以來新高，反映整體交易市值更為火熱。

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根據最新預售揭露資料顯示，5月份全台預售揭露件數達1.5萬件，成交金額達2858億元，但另一個數據恐怕更加驚人，業者統計前5月預售全台銷售金額1.1兆元，年增率高達1倍，值得留意的是前五月預售揭露成交達6.3萬件，但住宅建照開工量前5月僅有4.5萬戶，預售市場可能也有出現供不應求的現象。

▲▼實價登錄2.0,預售屋,登錄,逾期,坪數,裁罰。（圖／記者陳建宇攝）

▲值得留意觀察預售買氣噴發，預售市場已經出現賣的比推的多，一手市場已經有供不應求的氛圍，示意圖。（圖／資料照）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年《平均地權條例〉從三讀到實施，的確有效打壓市場非自用型的買氣，不過之後遇到台股大漲加上新青安政策點火成屋市場後，整體房市買氣增溫。」

且在房價大漲後開發商為迎合消費者的購屋能力，又壓縮室內坪數避免單價上揚民眾買不起，同時搭配低首付等輕鬆付款方式，購屋人擔心不買會更貴，導致房市出現價量齊揚走勢。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲5月份全台預售揭露件數達1.5萬件，成交金額達2858億元。

統計5月預售揭露數量，全台達1.5萬件，年增6成。台北市5月預售揭露793件，年增118%，新北市表現持平，5月預售揭露2050件，桃園市5月預售揭露3016件，年增70%。

新竹縣市預售揭露758件，年增58%，台中市預售揭露3127件，成為5月預售房市最熱門的都會區，年增91%，台南市預售揭露1771件，年增69%，高雄市則是1711件，年增95%。

值得留意觀察預售買氣噴發，預售市場已經出現賣的比推的多，一手市場已經有供不應求的氛圍。

曾敬德指出：「預售市場即使房價已經出現大漲，但交易件數卻是即時揭露以來新高，反映整體交易市值更為火熱，尤其新購入預售已經無法換約，市場以自用客與長期置產買盤為主，即使交屋後新青安政策可能已經落日，屆時也不確定有甚麼新的政策房貸，但預售買氣仍顯火熱。」

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關鍵字：預售屋交易件數成交金額房價台中市信義房屋1.1兆6.3萬交易量

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