「空中鳳城」招商竟無人投標　在地人無奈：房價已先衝高

▲台鐵鳳山車站改建後的「空中鳳城」即將完工，7月招商出現流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台鐵鳳山車站改建後的「空中鳳城」即將完工，預計規劃商場、影院等商業設施，屆時將出現東高雄第一個影城，讓不少在地人相當期待，不料卻傳出台鐵招商流標，不過周邊房價已創鳳山新高，民眾無奈表示，房價回不去，招商又無人投標「怎會這樣」？

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

鳳山車站改建的「空中鳳城」為複合型車站大樓，由台鐵推動促參ROT模式整建營運移轉，外觀以古城造型呈現，未來將成鳳山新地標，許可年限包含「整建期」及「營運期」，共計30年。

計畫引進百貨、電影院、主題餐廳、婚宴會館等，未來招商完成，會出現東高雄唯一影城，不料7月首次招商卻無人投標，將公告重啟招商。

鳳山近年受惠建設議題豐富，根據實登，目前鳳山預售新案「百達鳳邸」最高出現45.1萬元，新成屋「晴森」最高也有41.9萬元的行情，而2020年預售均價為22萬元，到今年均價達34萬元，已大漲54%。

根據高雄實價網統計，鳳山車站周邊預售案價量，從2021年均價25萬元，一路漲到2024年40萬元，3年已有6成漲幅。

▲鳳山車站近年預售均價。（ETtoday製表）

在地人紛紛痛批，鳳山車站周邊房價已如同類台積電區域直接起飛，想在鳳山區購屋的林小姐無奈表示，「『空中鳳城』還沒開幕，預售房價已創區域新高，即使開幕後，房價也會漲到購屋目標愈來愈難實現，怎麼會這樣？」

高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰指出，在鐵路地下化未完成之前，鳳山車站前後站周邊商圈被鐵軌分隔開來，地下化後商圈縫合，帶動前後站整體蓬勃發展，加上高雄近年受產業議題影響，鳳山房價也出現跟漲。

鄭啟峰指出，此次招商雖未完成，但整體區域發展前景已確定，對房價不至於有太大衝擊。不過同樣位於鳳山的高雄首間「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」預計2026年Q3開幕，距離不遠，屆時一起瓜分在地客源，對經營者來說也是考驗。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式