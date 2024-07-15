房市熱！　298萬粉絲追蹤「最美禮生」斜槓開箱建案

▲有「最美禮生」封號的寧寧（趙采瑄），近期斜槓開箱建案，，被不少粉絲誤會，以為她轉行到建設公司上班。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有「最美禮生」封號的寧寧（趙采瑄），社群平台臉書有298萬人追蹤，曾在大甲媽祖回鑾儀式擔任禮生，天使臉孔配上魔鬼身材，引發網友暴動，讓她一夕暴紅，近期斜槓開箱建案，她笑說，把自拍照發到限時動態後，還被不少粉絲誤會，以為她轉行到建設公司上班。

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▲寧寧逆天長腿長髮飛揚的性感模樣，引發網友暴動。（圖／翻攝自Facebook／寧寧（Ning））

寧寧15歲就出道當模特兒，陸續做過舞者、SHOW GIRL等不少工作，後來專職擔任宮廟禮生，2021年因為在大甲媽祖回鑾儀式中擔任禮生，逆天長腿搭配挽著長髮的性感模樣，電暈不少粉絲，讓她一夕暴紅，現在光是臉書粉專《寧寧（Ning）》就有298萬人次追蹤。

▲寧寧笑說，禮生穿著禮服一般多會搭配華麗頭飾，容易有禿頭的職業傷害。（圖／翻攝自Facebook／寧寧（Ning））

寧寧笑說，一般廟會禮生主要的工作內容，包括在神明生日、接轎、遶境等，幫忙獻花、獻果，協助儀式進行等，雖然穿得光鮮亮麗，其實很辛苦，「夏天熱、冬天冷，還要長時間穿著高跟鞋，而且冬天穿禮服時，有時太貼身，連暖暖包都不能貼，常常冷到發抖。」

特別的是，禮生穿著禮服一般多會搭配華麗頭飾，殊不知頭飾非常沉重，又要長時間配戴，她笑說：「全部人戴到都快禿頭。」

▲頭飾非常沉重，又要長時間配戴，靠手工自製，盡可能搶眼又要降低整體重量。（圖／記者張雅雲攝）

最近她斜槓開箱建案，擔任華友聯集團的一日員工開箱企業總部，寧寧透露，整整拍了2天，一次拍攝多集的短影音來開箱總部，還有角色劇本、人物設定，在影片裡也跟董事長對到戲，過程十分有趣，她笑說：「當天一把自拍照傳到限時動態，立馬引來不少粉絲私訊詢問，還以為她跳槽到建設公司上班。」

▲寧寧表示，目前住在大樓，未來想要住在1棟有大草地的透天別墅。（圖／記者張雅雲攝）

寧寧也曾開箱京城集團建案，從公設、樣品屋、環境一一介紹，對未來想要的住家環境，寧寧透露，目前住在大樓，未來想要住在1棟有大草地的透天別墅，因為現在養了2隻狐獴、2隻狗，4隻毛孩精力充沛非常療癒，日常需要有足夠的活動空間，每天都要放電，很需要可以讓寵物可以盡情奔跑的環境，也是她未來購屋目標。

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