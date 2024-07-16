每百戶就有2戶買房　上半年六都購屋比創13年新高

▲上半年六都移轉棟數總數創下13年來新高，台南市首次出現家戶購屋比破2%大關。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安房貸政策帶動房市買氣熱絡，上半年六都移轉棟數總數創下13年來新高，其中，台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，而台南市更首次出現家戶購屋比破2%大關，信義房屋專家提醒，購屋前應評估實際需求，避免衝動購屋。

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家戶購屋比指每百戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。住商機構盤點六都民政、地政單位之區域家戶數與移轉棟數，發現六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，換言之，六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。

台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，其中台南市更首次家戶購屋比破2%大關，其他四都數據，台北市上半年家戶購屋比達1.4%、新北市為2%、桃園市為2.6%、台中市則是2.4%。

▲六都歷年上半年家戶購屋比。（ETtoday製表）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察2016年以來上半年數據，桃園市僅2023年屈居第二，其餘數年家戶購屋比皆是冠軍，主因為區域重劃區議題濃厚，加之親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞，區域買房風氣甚為風行。

信義房屋高三區協理周清源指出，台股站上2萬點，市場充斥不少熱錢，南二都近年來有產業議題、台積電利多等區域優勢，加上區域房價相較其他四都仍算親民，吸引不少在地購屋、外地置產族群目光，帶旺南二都買氣。

不過周清源提醒，在資金充沛，房市買氣熱絡的狀況下，更應該審慎評估長期還款能力及生活風險控管，購屋前應評估實際需求，避免衝動購屋。

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