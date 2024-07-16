【廣編】信銓星宇廣場開工動土　開啟都市更新建築跨界整合嶄新一頁

▲信銓星宇廣場開工動土，開啟都市更新建築跨界整合嶄新一頁 。
【廣編特輯】
圖、文／信銓星宇廣場提供
歷經十年都更整合，自17家提案爭取之建設公司脫穎而出，信銓建設投資興建，位於三重重新路精華地段指標個案「信銓星宇廣場」， 七月十三日上午舉辦開工動土典禮，為新北市大型跨界商、住、辦整合之都市更新，開啟新一頁。
典禮在吉慶國小舞獅隊帶來的祥獅獻瑞表演中揭開序幕，莊嚴隆重的動土儀式圓滿禮成後，特別安排「喜樂家族」與「喜願協會」等公益團體精彩表演，並舉行信創集團捐贈儀式，此外邀請到有國手搖籃之稱的興穀國小棒球隊代表前來，舉行球衣受贈儀式。信創集團長期對於公益團體的贊助，具體展現企業社會責任的實際行動。
信銓建設大家長黃炳銘董事長於致詞時強調，「提供住的最佳服務，打造住的第一品牌」是信銓建設始終堅持的理念，追求利潤不是企業唯一的考量，建築必須提供居住者更好的生活才是終極目標；因此，「信銓星宇廣場」將努力如期如質完美達標，呈現給所有住戶。
邱總經理更表示，未來將本著個案執行的寶貴經驗，持續推動都市更新，以交通便捷的區位，捷運站五百公尺內，優質地段進行整合，提出最佳的建築規劃，更大的土地利用率，嘉惠當地住戶，在都市更新的路途上再接再厲，為土地活化，城市繁榮，盡一份心力。
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