嘉縣社宅+1！「朴子安居」375戶統包工程招標　預計2028年完工

▲嘉義朴子安居社宅統包工程將於8月21日截止招標。（圖／翻攝中央興辦社會住宅計畫）

記者陳致平／綜合報導

嘉義縣社宅再加一！國家住都中心宣布，將於嘉義縣興建「朴子安居」社會住宅，該計畫預計於2028年完工，將提供約375戶社會住宅，以滿足朴子地區居民的居住需求。朴子安居即日起公告上網招標，截止日期為8月21日。



內政部國家住宅及都市更新中心日前宣布，要在朴子市興建「朴子安居」社宅，基地面積5030.65平方公尺（約1520坪），基地由吉祥一街、祥和一路西段、朴子六路所圍繞。該基地鄰近嘉義縣政府、長庚醫院、長庚科技大學嘉義校區、祥和國小、南科嘉義園區、嘉義縣田徑場等重要設施，生活與休憩機能完善，對於居民來說相當便利。

▲朴子安居社宅基地位置。（圖／翻攝中央興辦社會住宅計畫）

此外，嘉義縣海區近年來因應嘉義科學園區、馬稠後產業園區、長庚大學暨醫療園區等相關重大建設及產業鏈結，帶動周邊快速發展。為了提供當地及外來人口，尤其是青年，就學和就業的需求，有必要興建「海線鄉鎮」。其中，「朴子安居」的選址距離國立故宮博物院南部院區僅需開車5分鐘，車行10分鐘即可抵達高鐵和省道台82線快速道路祥和交流道，交通相當便捷，為居民的出行提供了極大的便利。