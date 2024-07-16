七期傳已現單坪370萬新地王　豪宅一哥Q3將推摩天住宅應戰

▲台中豪宅一哥聯聚建設將在第三季推出51層樓高、60坪新住宅案，業界預估均價有望突破百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期重劃區半個月來，大型土地交易出售3筆，總共2450.6坪，總價則是逼近80億元，帶動土地市場走強，七期區域內更盛傳已出現新地王370萬元的價碼，此消息尚未被證實，而台中豪宅一哥聯聚建設則是將選在第三季推出51層樓高、60坪新住宅案。

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觀察此波七期購地熱潮，興富發集團是這波大豐收的建商，分別以22.7億元購入西屯惠安段國光客運651坪土地、單價350萬元，及以37.94億元購入西屯惠順段華盛頓幼兒園1331坪房地。

▲▼台中市七期重劃區半個月來，大型土地交易出售3筆，總共2450.6坪，購地款則是逼近80億元。（圖／記者陳筱惠攝）

建商名稱 購入地點 土地面積(坪) 總價(億元) 單價(萬元/坪) 興富發(私人名義） 西屯惠安段國光客運 651 22.7 350 興富發集團 西屯惠順段華盛頓幼兒園 1331 37.94 285 中悅建設 七期秋紅谷惠民段17-1地號 468.6 17.5 361

而創下地王價的則是由中悅建設以總價17.5億元、每坪單價361萬元購入七期秋紅谷旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地。對此，中悅建設總經理陳再河說：「此次整合後總面積達2445.5坪，基地方正、且面對七期秋紅谷，預計規劃推出商辦大樓案，並採邊建邊售模式。」

台中豪宅一哥聯聚建設新案則是加緊腳步，該公司表示：「七期住宅新案預計於第三季推出，綜觀整個台中市場，蛋白區已穩坐7字頭房價，七期蛋黃區，在水湳、14期等新興重劃區單價屢創新高擠壓下，補漲動能強勁。」

▲台中百萬房價區由水湳、七期相互競逐。（圖／記者陳筱惠攝）

而水湳、七期究竟那一邊房價將成百萬俱樂部？據了解，聯聚建設新案、基地坐落於秋紅谷公園正前方，1838坪將規劃2棟樓高51層的摩天住宅，挑戰中台灣最高層住宅大樓，總銷高達280億元，且以60坪的住宅切進。市場推估，地段優勢加上聯聚品牌力，該案每坪均價也有望站穩百萬元以上。

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