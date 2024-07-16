台灣超多隱形富人！回收嬤手捧「4000萬買房」　一次買2戶無貸款

▲常能聽見有人只穿著藍白拖鞋就去買房子。（圖／CTWANT提供）

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常能聽見有人只穿著藍白拖鞋就去買房子，且一次都訂好幾戶，因此才有人不可貌相的說法。一名網友舉了身邊2個例子，忍不住發問「這種隱形的有錢老人在台灣社會多嗎」。

有網友在PTT發文提到，一個回收的老伯，已經做回收十幾年，本來把四處搜括的回收都放在附近的某塊小畸零地，後來被抗議後，不知道拿去收在哪，而這名老伯有收租，每月至少20萬，回收只是無聊做身體健康的。

另一個案例，一名中老年婦女，平常在賣麵，行動一拐一拐稍微不便，但其他身體狀況還算健康，看她熱天做事很辛苦，小店也沒冷氣，以為過得有點辛苦，其實店附近擁有3間中古屋。他不禁疑惑，「這種隱形的有錢老人在台灣社會多嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「他們這是找事做，老一輩的很多這樣」、「超多的，這可能也是他們有錢的原因」、「南部很多這種老人，都穿吊嘎、夾腳拖鞋」、「對那些人來說夠用就好，多少根本不是重點」、「打掃阿姨阿嬤一堆這種，就是閒不下來」。

另外也有人分享，「一堆這樣的，我的客戶跟我講的，當年員林剛重劃完，有批電梯別墅2000多萬，一個撿回收的老婦提了現金買了2戶，無貸款。」

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