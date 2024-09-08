「撤夜班保全or漲管理費？」　他急求解：1年多噴5000

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友住在中小型社區，最近住戶們面臨殘酷二選一，看是要漲管理費或撤掉夜班保全，這讓他陷入抉擇，於是發文請益，而一派人認為，若物業報價合理，就該漲管理費，不過也有鄉民建議，「可加裝置物櫃放包裹。」

網友在PTT發文提到，「我家社區快負擔不起物業費用了，於是要從撤夜班和漲管理費選一個。我們算中小型社區，本來是24小時保全，最近物業公司換約，報價從原本每月12萬調到15萬，對方說是基本薪資上漲，他們也沒辦法。」

原PO直言，「老實說，我很擔心撤掉夜班保全之後，除了安全問題，包裹領不到真的會很困擾；但若漲管理費，1年就要多噴5千啦！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛表示，「房價漲千萬，多付零頭管理費保有生活品質不好嗎？」、「漲管理費，等到之後有更大條的要取捨時，再拿來換」、「有錢的社區漲管理費維護生活品質，沒錢只好全部撤光」、「漲管理費治標不治本，未來幾年的漲幅只會越來越大，這種小社區儘早讓住戶習慣沒管理員，不喜歡的就搬走」、「這物業薪水真的不高耶～可是你們還是負擔不了」、「1年多五千多換來安全，非常划算」、「之前去看林口，一些小社區都沒夜班了，戶數少就這樣...沒辦法」。

當然，也有不少人建議，「撤夜班，管理員時間改為10點到22點之類的」、「撤夜班，裝監視器就好了」、「其實夜班可以撤掉，現在監視器AI很強，而且越來越強」、「誰說撤夜班沒辦法領包裹？用智慧櫃啊」。

另外，還有過來人指出，「我跟你家遇到一樣的狀況，最後選撤夜班的人多，但因為撤夜班讓有錢的住戶不爽，紛紛搬走...半夜叫外送都還要下去接，晚上警報叫了沒人在意，什麼智能保全都是唬爛的。」