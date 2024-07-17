新青安「買房小白」5年後被斷頭？專家搖頭曝1招：有轉貸大法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安方案上路後，就有聲浪在討論新青安小白買房會不會變犧牲品、斷頭戶。對此，房產智庫專家何世昌就上「房產擺渡人」蔣哥的YouTube頻道，暢談新青安結束後5-10年，會不會湧現新一波的「房市斷頭潮」？

馨傳不動產智庫執行長何世昌近日在粉專發文，分享他個人預測，「近一年申請新青安上車的首購族，假如五年後他們要賣房子的話，只有獲利了結潮，沒有斷頭潮。」

他也貼出一段和友人的對話，對方向他抱怨很肚爛新青安，因為不滿買房時還沒有這個方案，「我當時買的時候又沒補助那麼多。為什麼新青安利息補貼這麼多，還有寬限期、房貸年限加碼」、「以前舊青安利率又沒有銀行一般房貸利率好，要補貼就一起補，哪有舊的補得少，新的補那麼多的。」

兩人在頻道中就指出，即使在五年寬限期後無法支付本金，也可以進行轉貸，且轉貸後仍有寬限期，因此不會出現斷頭情況，「這是一種解方，就當你真的遇到的時候，無限轉貸大法」。蔣哥則說，寬限期是一種靈活運用資金的方式，即使只支付利息而不還本，也不代表不能儲蓄以備將來一次還清本金。

他還舉例，如果年輕人身家只有200萬，卻想要購買價值1000萬的房子，並將所有資金作為自備款，銀行根本不會同意貸款，「銀行在放貸給你，他要去考量你的收支比」。

何世昌則表示，40年的房貸壓力比30年的還要小，因此不太可能在五年後違約。他認為，隨著年齡的增長，年輕人的收入也會不斷增加，所以不會出現斷頭情況。何世昌認為，除非房價崩跌超過20%，否則在台灣房價每年至少漲5%的情況下，五年後的房價至少會漲兩成以上，斷頭的可能性不大。