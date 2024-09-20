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預售屋只有1衛！她考慮「廁所開兩個門」　網全搖頭：會後悔

▲▼樣品屋衛浴、廚房，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲女網友考慮在廁所開兩個門。（圖／資料照）

記者郭卉寧／綜合報導

「廁所需要開兩個門嗎？」一名女網友表示，先前買了預售屋，但廁所的門是開在公共空間，因此考慮開另一個門在主臥，但又擔心實際使用上是否會有不方便的地方，所以上網尋求意見。對此，不少人都持反對意見，認為開兩個門有些沒必要，「是會後悔的決定！」

原PO在Dcard表示，半年前買了預售屋，格局是兩房一衛，目前廁所的門是設在公共空間的區域，但為了方便性，她考慮在主臥的方向也開一個門，不過上網爬文很少看到廁所開兩個門的分享，因此決定發文詢問，「只查到風水不好，但可用門簾補強，好奇大家的意見。」

貼文曝光後引起討論，不少網友認為這樣的設計沒必要，「沒必要吧，就走出去才沒幾步」、「我老家有這樣設計，個人不太喜歡」、「我朋友家的格局是這樣的，然後我在裡面洗澡，另一邊的鎖沒鎖好（壞掉）， 導致洗澡洗到一半被朋友家人打開」；但也有人持不同看法，表示兩門其實很方便，「我家有這樣的設計，我覺得超方便超好用」。

另外，還有網友指出，如果做兩個門，使用時就需要同時關上，而離開也要同時打開，否則有可能照成不便，「這樣等於要上廁所的人兩個門都要上鎖，出來的時候兩個門都要打開，光想就有夠麻煩」、「我覺得這是一個會後悔的決定欸，假設半夜你要上廁所，主臥的人發現這一端的門被上鎖了，還是要出房門；客臥的人那端發現廁所被上鎖，要把主臥的人叫醒。不確定這樣會比較好，一定會有忘記的那天」。

關鍵字：Dcard廁所衛浴主臥預售屋

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