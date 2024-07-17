年輕人買房不再「喜新厭舊」　中古屋購買比例創新高

▲30歲以下的年輕房貸族，購買屋齡30年以上的中古屋的比例，從2014年的18.9%，上升至2023年的22.7%，創下歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

房產中心／綜合報導

年輕人買房「喜新厭舊」態勢轉變，根據中信房屋統計聯徵中心數據發現，30歲以下的年輕房貸族，購買屋齡30年以上的中古屋的比例，從2014年的18.9%，上升至2023年的22.7%，創下歷史新高。顯示出年輕人對於老屋的接受度正在逐漸提高。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏認為，這主要有3個原因：中古屋的價格優勢、抗跌保值性以及可能獲得較好的貸款條件。

首先，新建案的價格通常高於中古屋，尤其在台北市，新建案的成交價格基本上都在百萬元以上，而中古屋的成交價格則普遍在7~8萬元間。再加上新建案的公設比例高達30%~40%，對於購屋的年輕人來說，購買中古屋的性價比更高。

▲近10年30歲以下年輕人購屋屋齡傾向。（圖／ETtoday製表）

其次，中古屋具有較高的抗跌保值性。新建案多位於城市外圍或新興重劃區，這些地區的生活機能和交通機能尚未完全成熟，而房價卻有明顯超漲的現象。相反，中古屋多位於市區內，有穩定的自住需求支撐，房價的抗跌保值性更高。

最後，購買中古屋的年輕人也有機會獲得較好的貸款條件。雖然一般認為房子越老，貸款條件越不利，但實際上，只要地段好、貸款人的信用狀況良好，銀行仍可能給予相對有利的貸款條件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，政府優惠房貸只能用成屋，會讓年輕購屋人願意轉向成屋，但新屋價高負擔大，中古屋價廉格局佳，但高房價是棄新從舊的重要關鍵

莊思敏指出，面對高房價和房屋老化的雙重壓力，「愈買愈老」已成為一種趨勢。然而，購屋民眾在選擇中古屋時，仍需注意包括管線老化、漏水、壁癌等潛在風險。