老牌營造10年沒推案　突捧7.6億現金插旗南13期　

▲睽違10年未在台中推案的老牌營造廠港洲營造以總價近7.6億元現金，插旗南13期樂田段千坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

國內房市再掀多頭，據實登揭露，睽違10年未在台中推案的老牌營造廠港洲營造以總價近7.6億元現金，插旗南13期樂田段千坪土地，創下區段單總價新高，另在13期搶先推案鉅虹建設，加碼以自然人名義砸7.7億元收購昌明段千坪土地。

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據實價登錄揭露，樂田段246～250地號等5筆土地，1月以總價7億5703萬元交易，總面積1016坪，換算每坪單價74.5萬元，創下樂田段有史以來單、總價新高。謄本資料顯示，買方為港洲營造，並以無貸款方式買下。

實際致電港洲營造總經理洪西川，他表示：「新購入的13期土地預計明年推案，產品朝市場主力的2～3房規劃。」過去港洲營造10年前也在七期有推出「市政101」、沙鹿區「港洲森晴」等住宅案。

對於睽違10年重出江湖，洪西川則表示：「公司的建設部門過去幾年轉往在金門推案，同時營造部門則接手來許多台中工程，為兼顧兩邊市場，才會回頭買地、推案。」





▲受到房市多頭紅利的建設業、營造廠，進一步刺激土地交易動能。（圖／記者陳筱惠攝）

除此之外，近期13期重劃區大額土地交易還有昌明段449～452地號等4筆土地，總面積1124坪，總價7.7億元，拆算後每坪單價68.8萬元。據謄本資料顯，該地共4人持分，其中一名劉姓自然人地址則登記在鉅虹建設公司。

值得一提的是，鉅虹建設在13期推出的首發案「天蒔」、「天麗」，總戶數分別有36戶、49戶，均全數完銷，且「天麗」頂樓戶更以每坪單價72萬元拉尾盤，改寫13期房價天花板。

▲鉅虹建設在13期推出的首發案「天蒔」、「天麗」後，再加碼佈局千坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則表示：「目前國內景氣正屬於擴張期，經濟部也在日前上修今年GDP成長率，市場普遍看好房地產後市，受到房市多頭紅利的建設業、營造廠，手上現金水位又更為充足，進一步刺激土地交易動能。」

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