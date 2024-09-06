日本廣島大學靠AI預測地震搖晃　事先分析建築物安全

▲未來可以透過AI技術預測地震發生時建築物搖晃程度。圖為石川縣珠洲市木造民宅在強震中倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本廣島曾經於2001年發生震級為里氏6.4的強烈地震，當時造成至少2人死亡、140人以上受傷，樓房等建築物嚴重搖晃，道路出現裂縫。其實，地震一直以來是日本必須設法與之共存的天災。如今，隨著人工智慧（AI）術發展，廣島大學研發出一套靠AI輔助計算建築搖晃程度的技術。

根據《日本放送協會》，過去必須透過地層挖掘探勘技術（boring），針對地質、農業、水文、土木、礦業等多項領域進行調查，釐清地質結構組成和其脆弱程度，不過如今廣島大學研究團隊透過套用AI技術，便能針對地震發生時的搖晃程度去做預測，未來對於民眾買房時更具有保障。

廣島大學研究所先進理工科學系教授三浦弘之為該研究小組的一員，今年6月率先發表該項技術，儘管部分輕微地震時人類難以感受到搖晃，但透過在建築物地基處、地盤各自安裝感測器，可預測地震發生時建築物是否容易搖晃。

因為一旦地震發生時，受到地盤結構和柔軟程度、建築物結構等影響，可以造成地盤和地盤上建築物不同程度的搖晃。

從過去以來，一旦要估測建築物搖晃程度，必須透過地層挖掘技術，才能進行詳細的分析。

研究小組指出，透過測量地盤和建築物的「搖晃容易程度」，可以將地震發生時所引起的風險進行指標化，利用數據明確分析地震發生時所引起的災害風險，不僅能夠協助制訂出災損應對策略，更能將其靈活運用在損害保險等領域。

三浦弘之表示，透過廣島大學研究小組所提出，透過AI分析搖晃程度等方法，可以事前診斷該地區的地盤、建築物，一旦出現引起嚴重災損的風險數據，便能夠事前保持警戒，提早制定應對策略。