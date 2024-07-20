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小港建地每坪12.5萬售「種菜都划算」　一票網友求問地址

▲▼高雄, 小港, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友在臉書PO文求售高雄小港國際機場旁創天低建地，引來不少網友急問「有地址嗎？」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年房價高漲，土地價格漲得更凶。有網友在臉書PO文，「高雄小港國際機場旁『創天低建地』，以公告現值來買地。」開價398萬元，更強調買來種菜比都比買農地還便宜，換算單坪地價12.5萬元，引來不少網友急問「有地址嗎？」

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原PO在臉書《小港房屋》PO文，在小港區青島段一小段有塊建地求售，共32坪，為住宅用地，開價398萬元，換算單坪12.5萬元，強調買建地來種菜都比買農地還便宜，免去鄉下在市區就有專屬開心農場，而且單價已經比公告土地現值還低。

低單、低總價引來不少網友急問「有地址嗎？」不過也有網友指出，「垃圾地，買來當墳墓吧。」負責銷售的房仲透露，該地鄰近飛機路，主要是因為臨路條件不佳，臨路僅1.5米，只能容納機車進出，汽車無法進入，因此單價才會這麼低，近期帶看的民眾反而多是有意當成倉庫使用，也蠻出乎他的意料。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該地鄰近飛機路，詢問的民眾反而多是有意當成倉庫使用。（圖／翻攝自Facebook／小港房屋）

住商機構大南區協理林祺博指出，近年房價高漲，全高雄地價都呈上漲趨勢，因為市中心地價漲幅驚人，導致建商不斷往外圍移動，連小港也出現跟漲，地價也就不斷被墊高，該地臨近小港國際機場，區段地價落在每坪30~40萬元。

若據高雄市地政局統計，小港區青島段一小段公告土地現值為12.6萬元，一般而言，以現在高雄土地市場的氛圍仍熱的狀況來看，地主也不會願意低價出售土地，林祺博分析，不過影響土地價格的因素很多，若從面積完整、臨路狀況等條件來看，雖然低於區段行情，也是要看使用者的需求。

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關鍵字：高雄小港建地地價公告現值

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