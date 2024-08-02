新家裝潢完「入厝卻碰鬼月」她超苦惱！　眾人全勸：別迷信

▲原PO新家裝潢完成時，剛好遇上農曆七月。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「有人在鬼月入厝過嗎？」一名女網友表示，年初剛買房，預計8月中完成裝潢，但剛好碰到農曆七月，雖然還是有不少好日子，但依舊很猶豫是否要在鬼月入厝。貼文發出後，許多人都勸說：「不要迷信！」

原PO在Dcard表示，今年初剛買房，預計8月中裝潢完成，「因為現在寄人籬下，希望能愈早搬進去愈好，但那時候剛好卡到農曆鬼月。」她也特地向師父詢問，對方說7月還是有好日子可以入厝，只是要低調，「想詢問有人在農曆7月入厝過嗎？另外，地基主也是必要拜的嗎？很多人說拜了就要一直拜下去，不然會衰，因此想看看大家的想法。」

貼文曝光後，許多人都認為不需要迷信，「人都比鬼可怕，根本不用在意鬼月」、「我去年也鬼月搬進來，但有挑吉日，沒拜地基主，但有去附近的土地公廟、媽祖廟拜拜，告知搬到那邊」、「鬼月真的是胡扯，自己去看農民曆，農曆七月一堆好日子」、「鬼月沒差啦，頂多挑個良辰吉日入住，再請親友們到新家歡慶喬遷，增添人氣」。

但也有網友表示，問了就代表會在意，可以等鬼月過後再入厝，「問了就是會介意」、「提出來說表示心裡有顧忌，會在意7月入厝這件事，自己買房要住，正常情況下應不會很快就搬離，建議調過農曆七月再入厝，讓自己更安心」、「我有客戶是在鬼月前先意思搬幾樣東西進去，然後住幾天有個入住儀式，表示已經搬家了」。

至於是否要拜地基主，大部分人都認為，若平常沒有拜拜的習慣，最好就不要拜，「地基主看個人，拜了第一次之後都要拜」、「沒拜拜的習慣真的不要會比較好，地基主會餓啊，會想吃雞腿」、「假如沒宗教信仰+家中長輩逼迫的話，我個人也覺得地基主不要拜，因為一旦開了這個頭，恭喜你接下來逢年過節都要拜地基主了」。