5年後想撿法拍屋？內行3點吐槽爆「輪不到市井小民」全點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

還在考慮要不要買房？部落客「貝蒂輕鬆有錢」在Threads貼出3觀點，直呼「銀行不是白癡」、「就算真的有法拍屋，法拍屋『不是用買的，是用標的』」、「各種打房方式各國都試過了，最有效的方式叫做『國家經濟崩盤』」，掀眾人認同喊中肯。

「貝蒂輕鬆有錢」在Threads貼出3觀點，「寫給猶豫要不要買房，或是5年後想要撿法拍屋的人」。首先他直呼，銀行不是白癡，核貸看的是寬限期後的還款能力，「且台灣違約率非常低，不存在五年後的法拍屋潮。」而預售屋市場熱跟新青安其實已經無關了，「就是股市獲利轉移到房產上。」

第2點，就算真的有法拍屋，這種物件「不是用買的，是用標的」，基本上還要「捧著現金」去標，「也有專門的玩家在買法拍屋，基本上輪不到市井小民。」最後他指出，各種打房方式各國都試過，最有效的是「國家經濟崩盤」，「中國示範過了，房價跌了，到時候你不一定買得起，也不一定敢買房子。」

看到貼文後，許多脆友也紛紛點頭，「覺得全中 推」、「今日最中肯」、「真的想上車就上車，以前竹北被ptt唱衰點燈率時是15萬／p（坪），望周知」、「我不知道別人，但我天天都想漲薪調高薪資，然後在物價齊漲的飛梭時代，我不知道房市有什麼理由能跌。」

還有人直呼，「我都很好奇，說要撿法拍的到底知不知道法拍流程怎麼走？到時候要繳壓標金拿不拿得出現金？什麼自信讓他覺得能玩贏那些專門撿法拍的人跟團隊」、「我就好奇是多少人懂寫標書…每次都在講撿法拍，我看是怎麼寫金額都不會。」