房價較去年漲9.29%！　內政部：緊盯房市最高裁罰2520萬元

▲內政部公布最新數據，市場資金充裕，房價年漲近10%。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／台北報導

內政部19日發布2024年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.40%。對此，內政部表示，本季因國內外景氣復甦，國內持續投資建設，經濟成長率年增6.56%，股市持續高檔上漲；加上市場資金充裕，房貸利率仍處於相對低檔，帶動自住置產購屋需求。

內政部公布Q1全國建物買賣登記8萬1013戶，較2023年同季年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。

據內政部統計，在6都住宅價格指數部分，本季呈現上漲情形。其中以桃園市較上季上漲3.99%最多，台南市上漲3.94%次之，新北市、台中市及高雄市分別上漲3.02%、2.83%、2.49%，其中6都漲幅最小的為台北市，上漲1.72%。

▲ 整體房市交易量價俱增。（圖／內政部提供）

內政部表示，自去年第3季起因受經濟景氣復甦成長等基本面因素帶動，造成整體房市交易量價持續升溫上漲。

除此之外，內政部在今年5月已發動第8波預售屋聯合稽查，並與地方政府合作針對異常建案立即稽查。例如近期桃園市政府對於媒體報導排隊搶購的建案進行稽查，即發現其使用的預約訂購單（紅單）有不利於消費者的違規事項，並依平均地權條例規定裁罰2520萬元。

內政部密切關注此波房市變動情形，並緊盯市場交易，絕不會坐視違規交易不當影響房價及房市交易秩序。內政部呼籲業者自律，並與政府共同維護交易秩序，讓房市穩健發展。