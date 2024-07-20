房價漲「蓋房的買不起房」　水泥工曝殘酷事實：年輕人能存到錢？

▲原PO感嘆房價漲幅飛快。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多雙北市民被高房價擠壓，選擇到桃園置產，房市也隨著人口增長更加熱絡，一名水泥工師傅感嘆，現在的房價跟以前比，翻了至少1倍，但是薪資卻沒有跟著翻倍，25年前日薪3000元，現在也沒有漲到6000元，更難過的是，第一桶金的標準已經從100萬變成1000萬了，不禁感嘆「蓋房的買不起房啊」。

阿鴻師傅在粉專「水泥工」發文，來到桃園後發現，房價漲幅很可怕，25年前每日工資3000元，扛起一家五口的生活開銷，努力賺錢買了一間老舊公寓，但是現在房價漲幅遠超過他的想像，「至少翻了一倍，甚至更多，但是我們的工資並沒有翻倍變成…6000元啊」。

他回憶，多年前的時薪約60元，而現在的時薪至少超過180～190元，雖然時薪似乎有翻倍的趨勢，「可是現在的年輕人有辦法存得到錢嗎？」更讓他難過的是，第一桶金已經從100萬，成長到1000萬了，百萬名車、百萬富翁，在他小時候時聽起來超威，「但是，現在100萬能買房嗎？好像連頭期款都還不夠」。

阿鴻師傅想跟所有工匠說，「努力提升自己的價值，替自己創造更好的價格」，用更開源節流的方式存錢，加上適度的投資理財，才能讓自己的生活品質過得更穩定、更好。

貼文曝光，網友感嘆，「薪資的漲幅，跟不上物價、房價通膨的漲幅」、「靠自己最實在」、「桃園何止一倍，至少三倍了」、「這個年代年輕人好累」、「只有台灣房價還高居不下」、「真的，我們是在做舊屋翻新，翻了這麼多間屋子，還是買不起屬於自己的房子」、「比較糟的是25年後的今天，一天還是3000左右，物價不知道翻幾倍去了」。

※本文獲得「水泥工」授權轉載。