鄰居超安靜！入住傻眼「2戶越南妹賣春」　她門口哀求一件事

▲買春客會誤開原PO家門，讓她驚嚇又困擾。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

千金難買好鄰居！一名女網友透露，買房之前，特地勘查同層鄰居會不會吵鬧，經過早中晚蹲點發現很安靜，沒想到入住才知道對面兩戶是「暗黑場所」，越南女子在裡面接客，但平時非常寧靜，只有深夜會有阿姨去收垃圾而已，不過讓原PO感到害怕的是，曾有客人誤開她的家門，因此想在門上貼公告。

一名網友在Dcard表示，好不容易存到錢，買了一間套房，簽約之前還特地問過另三戶鄰居的職業，房仲告知一間為美甲店，其他為一般住戶，當時原PO為了確保居住環境單純，甚至很勤勞跑去探勘，「也去蹲點早中晚都很安靜！」

直到搬進去後，隔壁根本不是美甲工作室，家人甚至發現「對面兩家都是做黃的（是越南的小姐）」，原PO實際住了幾個月，發現越南女子相當低調，從未見過人出入，只有深夜會有窸窸窣窣有聲音，「每天凌晨2-3點會有人幫他們2家收垃圾。」

儘管影響原PO生活並不大，但尷尬的是，曾碰過買春客人會開錯原PO的家門，「目前只發生過2次但是還是會被嚇到！」對此，原PO希望在家門貼紙條告知，「請她們的客人不要試圖開我的門把手，我會被嚇到。」

結果友人紛紛給歪主意，像是「掛牌子說沒在賣」、「門有鎖不要亂開門」等，讓原PO哭笑不得求問，「內容要寫什麼會比較好？」

底下網友紛紛回應，「門口貼四個字就行了：不是這間」、「貼『警民連線』貼紙在門上」、「轉門把就報警」、「掛個請勿打擾吧」、「此門不通，嚴禁尋花訪客」、「非員工禁止進入」、「不是這間，在對面」、「私人住家、非營業場所」。