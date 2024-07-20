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滷味只賣2小時「以為同學家很窮」　真相驚呆她：很多隱形富人

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人穿著樸素簡陋，但其實是個隱形富豪。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

人不可貌相！一名女網友透露，同學媽媽賣滷味養家，確實真的不錯吃，小小攤販只營業2小時，由於同學媽媽跛著腳一拐一拐推著車，原PO本以為對方家境辛苦，殊不知對方家買了3棟房，「有餘錢買房置產，真的是十分努力！」文章曝光後，網友也透露「我朋友家開回收廠，然後她有一整櫃的愛馬仕」。

一名女網友以「身邊是否有很多隱形老富人」為標題發文，某次有一位阿伯來家裡作客，對方平時會去撿回收，事後從媽媽口中得知，阿伯可是家裡生意的大客戶，「做回收做到買了三間房，還時常跟我們家買傢俱。」

而另一個隱形富豪則是同學的媽媽，看著她一隻腳行動不便，平時一拐一拐推著滷味攤子，且沒有店面，約下午4點開始賣，傍晚6點就會準時收攤，本以為同學家裡過得很辛苦，殊不知他們家有3間房子，讓原PO感到非常訝異，「原以為負擔我同學家的生計就很困難了，沒想到還有餘錢買房置產，覺得真的是十分努力！」

底下網友熱議，「有很多都是在市場的隱形富豪，只是外表看不出來而已」、「上個公司的清潔阿姨擁一間房自住，買兩間公寓給房客幫忙繳房貸，工作對她來說真的是做健康的」、「我嬸嬸也是，以前當公務員存了很多錢買房收租，光活期就有800萬假如你在世貿中心附近公園看到穿灰色襯衫破破褲子的老人很有可能就是她」、「做回收場的真的很有錢，40年前做夜市牛排的每月淨賺10幾萬，別小看市場那些攤販，看起來髒髒的又忙又累，收入不會輸給竹科主管」、「我家隔壁賣水果的 ，在菜市場擺攤，一年出國好幾次，還買兩台BMW」、「我朋友家開回收廠，然後她有一整櫃的愛馬仕」。

還有郵局行員直呼，「在郵局幹過就懂了，很多穿素面看起來破破衣服，存摺簿打開來刷本子金額都很驚人，所以經理最愛推銷老人買郵局保險」。

關鍵字：隱形富豪滷味買房回收家境同學

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