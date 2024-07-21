不工作狂生孩！媳賴婆家啃老　喊「存到頭期才搬家」兩老傻眼

▲有婆婆抱怨，媳婦連孫子學費都要兩老幫忙，曾暗示「不要再生」，卻被反嗆。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

「還在想什麼養兒防老？！現在真的是養兒啃老、妨老罷了！」1名婆婆抱怨，媳婦說自己喜歡小孩，但不喜歡工作，所以生了2個還想生第3胎，這樣就能一直在家當主婦，連孫子的學費都要兩老幫忙分擔，她曾暗示媳婦「不要再生」，卻被反嗆「都是一家人，當長輩的幫忙晚輩不是理所當然嗎？」讓她相當無奈。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「媳婦說她喜歡小孩，也不喜歡工作，所以生了2個還想生第3個，因為她想一直當個家庭主婦在家帶孩子，兒子每天早出晚歸賺錢，錢給媳婦管，叫她們搬出去。媳婦說一家人有個照應，也要存頭期款不想搬，但吃婆家裡、住家裡、還想叫我們兩個老的幫出學費？！」

該名婆婆提到，「叫她去外面買菜才知道外面的物價多貴，叫她分擔家事，自己要學會持家，才會知道生活不容易，有多少能力做多少事，暗示她不要想再生，又跟我說她有孩子抽不開身，嫁過來了，都是一家人當長輩的，幫忙晚輩不是理所當然的嗎？」

原PO無奈地說，「要不是看在孫子還那麼小的份上，早就把她們趕出去了，不然真的是不為自己負責任，『嫁』禍於人的寄生啃老巨嬰而已，還在想什麼養兒防老？！現在真的是養兒啃老、妨老罷了」。女網友補充，兒子有說要搬出去，但媳婦說住家裡有人幫忙，又有吃又有喝，還要存頭期款，所以死賴著不走。

貼文引發討論，網友紛紛留言「長輩沒有義務幫忙晚輩，有幫忙是情分，沒有理所當然，要告訴兒子生就要養的起，自己要擔起一個家庭的責任，不能指望老的」、「把妳兒子趕出去吧！省事事省」、「喜歡小孩可以去當月嫂或是幼兒園老師，一樣都是顧小孩教小孩，還可以賺錢不是更好」。

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