中部建商超前佈署　5大建商推出4場以上建案

▲大城營建機構計劃推出4件預售新案，集中在北屯新興重劃區，包含機捷、14期與廍子市醫特區，總計案量上看140億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市買氣噴發，上半年六都建物買賣移轉量年增率創下11年最高紀錄，部分預售個案出現供不應求現象，而中部建商早已超前部署，分區佈局、多點齊發，如大城、惠宇、精銳、國聚等開發商皆有4個以上新案推出。

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中部建商分區佈局、多點齊發，如大城、惠宇、精銳、國聚、富宇、坤悅建設等開發商皆有4個以上新案推出，瞄準各潛力區域的剛需買盤，建商觸角深化各地。

▲台中建商多點佈局、多案齊發。

大城營建機構計劃推出4件預售新案，集中在北屯新興重劃區，包含機捷、14期與廍子市醫特區，總計案量上看140億元。其中率先於Q2進場的是機捷特區「大城光年」，接棒的還有「大城吾界」之外，大城手中還有數筆位在機捷特區的土地存量。

除機捷之外，14期重劃區也是大城重點佈局區位，預計Q3將有大城機構旗下的大映建設洲際段新案推出，且以次高單價74萬元，加碼14期美和段土地，豪擲6.27億元，進補847坪土地。

此外，惠宇機構今年推案橫跨機捷、14期、7期，其中上半年公開的機捷案「惠宇大悅」根據實價登錄資料顯示，最高成交單價站上60.4萬元，實登筆數188筆。

而惠宇在14期與7期也同時有新案洲際段「惠宇Grand」、七期朝馬周邊的「惠宇大疆」推出，上半年的13期「惠宇拾山」更是風光短時間圓滿銷售。

▲惠宇在14期與7期也同時有新案洲際段「惠宇Grand」、七期朝馬周邊的「惠宇大疆」推出。（圖／記者陳筱惠攝）

精銳建設同樣也是重案齊發，繼上半年推出的14期「The 精銳」與龍井區的「精銳world」之後，緊接著下半年強攻南屯單元五、南區與沙鹿，根據過往精銳創價實力，有望再帶動區域行情走高。

而近期推案量大增的富宇營建機構，更是佈局逢甲、機捷、十期、沙鹿、大里，其中位於台中逢甲大學校外男生宿舍「台逢學園」，2020年被富宇建設以土地單價破百萬元買下，將推出小坪數的住宅大樓產品，總銷約65億元，市場預計單價將來到8字頭。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「建商多點佈局、多案齊發，可看出建設公司拓展品牌的能見度與廣度。尤其近年來房市走向自用型買盤，開發商針對不同區域需求推出適居產品，也是回應自住趨勢的轉變。」

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