大安區投資公司3.3億買「台中大竹筍」　創樓史次高紀錄

▲台中七期商辦「NTC國家商貿中心」中樓層出現3.3億元交易，為歷年次高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股加權指數自1月加權指數1萬7千多點至最高點2萬4千，台股狂飆帶旺不動產市場，自股市提款後是否轉進不動產？據實登揭露，台中七期商辦「NTC國家商貿中心」出現3.3億元交易，創下該棟辦公大樓有史以來次高總價，經查買方為年初剛成立的投資公司。

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台中七期商辦「NTC國家商貿中心」出現3.3億元交易，經查為年初成立的投資公司於5月買進780坪物件，含20車位，拆算單價落在43萬元左右，創下該辦公大樓有史以來單筆次高總價，僅次於2020年頂樓戶交易總價7.3億元。相較2018年第一手屋主成交單價約33萬元，仍有約3成漲幅。





▲《平均地權條例》上路後，私法人無法購置住宅，資金標的轉進商用不動產及土地。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，買方為年初才成立的投資公司，公司登記為台北市大安區，主要營業項目為投資有價證券。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，全台第一季商用不動產交易額約438億元，相較去年同期165億元，年增高達1.65倍，更是2022年以來同期最高；值得注意的是，其中辦公室交易額近185億元為最高，較去年同期的25.79億元、年增達6.16倍。

▲七期NTC國家商貿中心交易總價ＴＯＰ5。



黃舒衛表示：「在《平均地權條例》上路後，私法人無法買住宅，標的轉進商用不動產及土地，但土地價格已高，流動率最高的就是商用不動產，相較目前主流的微型商辦來說，中規中矩的商辦成本更低、付租能力比較強，因此受到青睞。」

以七期來說，可供給大面積商辦比較有限，加上目前基本上台中不管是製造業、廠辦、辦公室還是在起步中，租賃也活躍，收益價值也是水準至上，投報率好，進場門檻低很多，都是搶進時機。

▲七期商辦相較供給龐大的台北市擁有投報率好，進場門檻低的優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政表示：「目前以七期商辦租金行情來說，單坪租賃行情來到1300~1500元，4字頭買價投報率約2.5%，加上目前七期如台灣大道上的個案『TST台灣之鑽』180坪物件，實登揭露9字頭成交。相對而言，成交4字頭仍有相對期待的獲利空間。」

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