竹科新貴實力驚人！　逾7成預售新屋交易40坪↑

▲盤點近一年來，七都預售屋各坪數帶交易占比，發現新竹縣市40坪以上的交易占比超過7成，成為七都最高。（圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年全台房價高漲，小宅受到購屋族追捧，房仲盤點近一年來七都預售屋各坪數帶交易占比，發現新竹縣市40坪以上的交易占比超過7成，成為七都最高。專家指出，新竹平均薪資收入較高，房貸負擔能力強，大坪數、高總價的物件在當地備受歡迎。

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永慶房產集團統計近一年七都預售屋各坪數交易占比，新竹縣市40坪以上的交易占比超過7成，為七都之最。其中，40~50坪的預售屋占比39%，為當地預售的交易主力，另外，購買50坪以上房子占比也高達33%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求與投資、置產買盤挹注，且當地平均薪資收入較高，大坪數、高總價的物件有強勁的支撐力道。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡補充，儘管目前因為房價高漲，總體新案都是小宅化，但新竹地區卻因為有著堅實的竹科買盤支撐，使得小宅化的趨勢較不明顯，仍是以3房帶車位的標準格局最受歡迎。

▲近一年七都預售屋各坪數帶交易比。（圖／永慶房產集團提供）

至於台中市40坪以上占比為61.2%，也超過6成，為七都第二。陳金萍說明，台中市幅員廣大，使全市預售推案量大，且不少推案都規劃成大坪數豪宅的物件，在「七期重劃區」與「水湳經貿園區」等都有大坪數豪宅推案，推升台中大坪數預售屋住宅交易占比。

而根據實價登錄資料，高雄小宅化相當明顯，20~30坪購屋占比成七都中比例最高，達30.9%，洪安怡分析，預售屋單價高漲，近年建商多以「控制總價」來規劃預售推案，推升20~30坪預售小宅交易占比。

至於新北、桃園與台南三都的預售住宅30~40坪的占比突破35%，成為三都的預售推案主力。陳金萍分析，若以預售大樓常見的30%公設比計算，30~40坪住宅的室內空間約為21-28坪，大致為2~3房格局。

洪安怡補提醒，小宅趨勢下越來越常看到小坪數隔成多房型，有時甚至會有權狀坪數不到20坪，但規劃成2房格局的類型，提醒買方買預售屋前，先仔細考量的需求，避免將來成屋後才發現空間太小。

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