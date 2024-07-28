朋友買房「送什麼家電最適合？」　網給答案：才是正解

▲送什麼家電給好友比較好？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人買房後，會邀請親朋好友來看看，近日就有網友發文表示，朋友的房子快要裝潢好了，如果想送對方小家電，挑選什麼會比較好呢？貼文曝光後，引發討論，其中不少人給了「最實在」的答案。

有網友在Dcard上，以「新購屋的你們會希望收到什麼家電呢」為標題發文，提到朋友的房子已經快要裝潢好了，所以她就有意送對方小家電，她的預算落在5000元左右，應該送什麼會比較好？

原PO透露，她曾想過送咖啡機或果汁機，這兩樣東西會雷嗎？她也補充，好友已經買好烘衣機、洗碗機和掃地機器人了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「問他要什麼，挑他需要的送」、「除濕機，6公升」、「變頻電風扇，每個家裡必須一台以上」、「空氣清淨機也不錯吧」。

也有網友建議，「除溼機、循環風扇，有習慣喝咖啡的咖啡機不錯。但最實在的還是紅包啦，畢竟紅包可能3600元 、2800元隨意了，就不需要到這麼昂貴的禮物」、「很講究的人會想挑自己喜歡的風格或規格，畢竟每個人品味不同，送紅包最實在」、「禮券，讓他自己挑才是正解」、「我會送百貨公司的禮券，讓他自己去買」。