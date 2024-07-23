日本旅遊「出門被收房卡」櫃檯幫保管！內行曝真相：很常見

▲出門要把房卡交給櫃檯。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本旅遊熱潮持續升溫，不只必踩新景點、新餐廳，住宿更是不能忽視的一環，一名男網友表示，在日本玩9天，選了一間每晚平均2000元的住宿，一開始辦理入住時，櫃檯人員態度很差，更讓他不解的是，出門要把房卡寄放在前台，而且拿回房卡不需要出示任何證明，「這樣不會有安全疑慮嗎？」貼文掀起熱論。

一名網友表示，「日本旅館出門收房卡」，在日本獨旅9天，選擇一間位於新宿的飯店，每晚約新台幣2000元。當他抵達飯店時，櫃檯的女員工全程板著一張臉，說明了住宿規則後，其中一點讓他很不解，「出門的時候，要將房卡寄放在前台」，好奇這項規定的用意是什麼？而且拿回房卡時不需要出示護照證明，只需要跟櫃檯人員報房號，「這樣不會有安全疑慮嗎？會不會有有心人士闖入？」

此外，原PO發現，房間的窗戶似乎被某物擋住，連陽光都無法進入，「空氣中瀰漫著一股霉味」，其他都還可以，衛浴也非常乾淨。他也提到，入住跟寄放房卡時，感覺自己沒有被當客人對待，因為櫃檯人員總是面無表情，不然就是板著臉，但他仍禮貌地說謝謝。

貼文曝光，也有網友被收過房卡，「今年初到大阪住宿也是遇到要離開時要收房卡（鑰匙）的飯店，當時只是很訝異這年代還有用鑰匙的旅館」、「有遇過幾次，但都沒有強制，所以都還是自己保管房卡」、「日本稍微老一點的旅館強制寄放房卡其實還蠻普遍的，至於安全疑慮我就沒考慮過就是」。

底下有專業網友解釋，「收房卡的習慣應該是從更早以前仍使用鑰匙的年代流傳下來，台灣也有這樣的習慣，若旅客將鑰匙（房卡）帶出飯店，搞丟的話，無論準備幾副備用鑰匙都不夠，而且，備用鑰匙的費用要由誰負擔？為避免爭議，寧可旅客外出時，將鑰匙（房卡）寄放櫃檯，這習慣在日本部分飯店仍有保留下來，尤其老溫泉飯店最常見」。