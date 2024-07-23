13.8億搶下980坪地　新美齊南下補貨登「機捷地王」

▲新美齊（2442）獵地再下一城，以單坪價格逼近152萬元搶進980坪土地，直接坐直升機成為機捷地王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯區機場捷運特區自2020年好市多進駐、2021年台中捷運綠線通車後，不論是住宅建案還是商用房地產直接開啟新篇章，新美齊（2442）獵地再下一城，以單坪價格逼近152萬元搶進980坪土地，直接坐直升機成為機捷地王。信義房屋專家認為2原因創價。

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據公開資訊資料顯示，新美齊砸下13.799億元搶下機捷特區溝背段50、51地號，合併約980坪土地，拆算單價落在151.87萬元，創下機捷特區有史以來土地最高單價，過去最高單價則是仁山建設為了整合，出手同樣是商二土地，當時成交單價128萬元，此次新美齊單坪加價24萬元，直接成為地王。

近期上市櫃建商紛紛佈局台中，據統計光是新美齊短時間就砸下52.6億元進補約2000坪七期、機捷特區土地，也讓該公司整體台中庫存逼近3000坪大關。

▲新美齊台中土地庫存一覽表。

新美齊搶下的土地座落敦富路、敦富八街口，擁有雙公園優勢，據了解，該土地原地主為「企業家飯店」重劃後持有至今，並且已取得建照，此次帶建照出售給新美齊，成為創價原因之一。

對此，信義房屋北屯松竹店吳俊霆分析：「機捷特區近年來人口、商業行為、整體商圈發展快速，目前新推案價格普遍開價都來到6字頭，北部上市櫃建商橫空出世以高價獵地主因有2，上市櫃公司每年要有固定推案量，主要是這塊土地不用整合，對要維持週轉率的建商來說，這塊條件相當良好。」

▲機捷特區近2年新案大量交屋，遷入住戶眾多，帶動生活機能逐漸到位，外地建商看好交通動能、生活機能。（圖／記者陳筱惠攝）

另外一個原因吳俊霆說：「該塊土地附帶建照，包含過去的獎勵容積，因有附加條件，但對建商來說可節省時間成本，加上房價有撐，價格稍高於行情也可以接受。」

機捷特區近2年新案大量交屋，遷入住戶眾多，帶動生活機能逐漸到位，除了好市多外，大地商場、總站夜市、全聯、寶雅、康是美也接連營運，卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘分析：「此次建商購地土地為商2土地，容積率達350%，相對比過去百萬單價的特商區土地同樣350%容積還有價值。」

▲目前機捷特區整體預售屋成交均價落在55萬元上下，隨著軌道經濟明朗化，整個機捷300公尺內捷運宅新案逐步站上6字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

楊祥銘進一步解釋：「特商區土地已有修正使用條件，過去不得作為住宅使用，但目前因人口湧進有所變更，但仍有3樓以下需作為商業使用、另外也須提供15%法定容積作為社會住宅或其他福利措施，以建商取得特商區120萬元單價、與商二土地取得152萬元來說，成本面並無相差太多。」

機捷特區在地資深代銷業者表示：「此次新美齊出手不意外，雖然土地取得單價偏高，但這也代表外地建商對機捷，交通動能、生活機能相當看好，目前機捷特區整體預售屋成交均價落在55萬元上下，有望在下半年站穩6字頭，目前整體賣上6字頭的個案有『大城光年』、『富宇鉑金大苑』，隨著軌道經濟明朗化，整個機捷300公尺內捷運宅新案有望叩關7字頭。」

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