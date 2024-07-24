ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中西區加油站1.9億賣同業　買家背景橫跨食品、建築業

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給「北基加油站」，創下2024年以來西區總價最高交易。信義房屋專家表示，加油站交易並不多見，但其買家背景「穩贏」。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

▲▼ 西區,加油站,三地集團,北基加油站,綠能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給同為加油站的「北基加油站」。（圖／記者陳筱惠攝）

位於西區五權路上的「山隆加油站」，土地180.29坪，地上建物為加油站，目前仍由山隆加油站營業中，不過該房地在3月時就以1.9億元高價交易給「北基加油站」，換算土地單價107萬元。

買方「北基加油站」為高雄三大重劃家族之一的「三地集團」旗下關係企業，約10多年前三地就入主北基，近年更是以跨足綠能光電、能源儲備、電動車充電、綠電銷售等新能源產業開闢一片天。而三地集團企業版圖更是橫跨建築開發、休閒食品、觀光育樂、交通等產業。

▲▼ 西區,加油站,三地集團,北基加油站,綠能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地介於西區、中區、北區的交界，周邊住宅人口、商辦密度高。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該地介於西區、中區、北區的交界，周邊住宅人口、商辦密度都夠，五權路也是主要幹道，加上該加油站2面臨路，地段不錯。」

過去台中也有不少加油站變建案的案例，都是看中加油站面積大且適合獨立開發，不需整合其他土地，因此具有高改建效益。曾志凱分析：「以大集團旗下擁有眾多產業來說，此次出手買下加油站，短時間可依照現況延續使用，並加上綠能產業，未來也能見機行事，將名下土地與集團旗下建設關係企業共同進行改建，此時取得土地基本穩贏。」

▲▼ 西區,加油站,三地集團,北基加油站,綠能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲山隆加油站目前仍持續營業中，該筆交易創下西區2024年以來最高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

「山隆加油站」土地使用分區為商二，具備高容積效應，在地開發商就說：「現在西區、中區的商業地，單價突破百萬元的相當多，像是位於台灣大道二段上的知名帝王蟹餐廳就以單價200萬元被建商拿下，未來建商整併、推出危老案有望走高，西區新預售案有望叩關8字頭、中區目前最新危老預售價碼叩關6字頭。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

信義房屋更多相關新聞
 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：台中加油站交易綠能房市山隆北基三地集團西區改建信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房仲賣千萬房賺60萬？　資深曝隱形成本、拆解實收比例

據內政部不動產仲介經紀業報酬計規定房仲收取服務費上限為成交價金6%，就有網友在PTT發文詢問，台灣仲介費是不是貴的太離譜了？對此，資深房仲則嘆氣表示，房仲業隱形成本相當高，甚至今日颱風天都還要去「巡水田」，確保物件有無滲漏水。

28分鐘前

妹子苦惱「存款+百萬遺產用途」：要買房還投資？　過來人給建議

有一筆錢可以運用，你會選擇投資還是買房呢？日前就有一名女網友表示，本身有一些存款，加上不久後會拿到數百萬的遺產，因此在思考這筆錢的用處，「要拿去買房，還是投資股票？」貼文曝光後，網友一致建議先好好投資。

50分鐘前

有生子計畫！她猶豫「要賣新房換中古屋嗎」　網見1設備搖頭

新成屋和中古屋，你會怎麼選？一名女網友指出，雖然已經買房，但未來有生小孩的計畫，因此正在考慮是否要買親友的中古屋，不僅坪數比現在的大，也離親友家較近，之後方便照顧孩子。對此，不少網友見到中古屋「1設備」就紛紛搖頭。

1小時前

情殺悲劇不影響　14組人馬搶台中東區凶宅破上拍

位於台中東區一座屋齡33年的大樓社區，20年前9樓戶曾發生駭人聽聞的情殺命案，讓社區長期蒙上凶宅陰影。不過，近期該社區7樓戶落入法拍，卻引來14組人馬搶標，得標者不惜加價269萬元拿下，溢價率超過5成。

1小時前

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如泰山」　成交均價維持2字頭

捲入貪污風波的前桃園市長鄭文燦，名下資產受到關注。經查他位於南崁的百坪豪宅，屋齡已達25年，由知名豪宅建商中悅打造，12年前購入成交行情2字頭，如今也還在2字頭，無明顯成長。

2小時前

270公尺開出5家！　南高雄「火鍋一條街」爆紅

南部人超愛吃火鍋，不管夏天、冬天隨時都能來一鍋。南高雄以前因商圈轉移中山二路空了不少店家，現在短短270公尺就有5家火鍋店，堪稱「火鍋一條街」。信義房屋專家表示，中山路餐飲業多，店面租金降低後，店家逐漸聚集，成為知名餐飲商圈。

4小時前

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　鄉民提1招善意謊言被讚爆

婆婆贊助頭期款，但堅持建議不要找房仲，以省下服務費，讓小倆口相當苦惱。對此，有網友提出1招「善意的謊言」被全場讚爆，不過信義房屋專家仍建議，以交易安全、物件獨一無二的角度說服長輩。

5小時前

台中西區加油站1.9億賣同業　買家背景橫跨食品、建築業

位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給「北基加油站」，創下2024年以來西區總價最高交易。信義房屋專家表示，加油站交易並不多見，但其買家背景「穩贏」。

5小時前

日立冷氣恐成歷史！不敵3大巨頭夾殺　爆退出家用空調市場

家用空調市場競爭激烈，傳出日本電機大廠日立製作所（Hitachi）將要退出生產的消息，並將旗下空調事業合資公司考慮賣給德國博世(Robert Bosch)。

5小時前

新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

新青安政策是春藥還是毒藥？最新一集《地產詹哥老實說》邀請房產擺渡人蔣哥，針對消費者、政治人物對新青安的5大質疑，包括助漲房價、宛如美國次貸風暴、年輕人成接盤俠、造福投機客、5年後導致泡沫化，一一回擊。

6小時前

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

日立冷氣不敵3大巨頭夾殺　爆退..

神秘「東區大地主」1000萬現..

新竹縣市外溢買盤湧入　頭份、竹..

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如..

688萬→1.1億？中都透天6..

日本旅遊「出門被收房卡」！內行..

「營建股王」砸5.05億買13..

房貸餘額暴增逾9千億　傳銀行拒..

270公尺開出5家！　南高雄「..

台中西區加油站1.9億賣同業　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房仲賣千萬房賺60萬？　資深曝..

她苦惱「存款+遺產用途」　過來..

她有生子計畫「該換中古屋嗎」　..

情殺悲劇不影響　14組人馬搶台..

鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如..

270公尺開出5家！　南高雄「..

婆婆幫出頭期款「不准找房仲」　..

台中西區加油站1.9億賣同業　..

日立冷氣不敵3大巨頭夾殺　爆退..

新青安被批市場毒藥　內行人回擊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366