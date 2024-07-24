台中西區加油站1.9億賣同業　買家背景橫跨食品、建築業

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給「北基加油站」，創下2024年以來西區總價最高交易。信義房屋專家表示，加油站交易並不多見，但其買家背景「穩贏」。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

▲位於台中市西區五權路上「山隆加油站」以1.939億元交易給同為加油站的「北基加油站」。（圖／記者陳筱惠攝）

位於西區五權路上的「山隆加油站」，土地180.29坪，地上建物為加油站，目前仍由山隆加油站營業中，不過該房地在3月時就以1.9億元高價交易給「北基加油站」，換算土地單價107萬元。

買方「北基加油站」為高雄三大重劃家族之一的「三地集團」旗下關係企業，約10多年前三地就入主北基，近年更是以跨足綠能光電、能源儲備、電動車充電、綠電銷售等新能源產業開闢一片天。而三地集團企業版圖更是橫跨建築開發、休閒食品、觀光育樂、交通等產業。

▲該地介於西區、中區、北區的交界，周邊住宅人口、商辦密度高。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該地介於西區、中區、北區的交界，周邊住宅人口、商辦密度都夠，五權路也是主要幹道，加上該加油站2面臨路，地段不錯。」

過去台中也有不少加油站變建案的案例，都是看中加油站面積大且適合獨立開發，不需整合其他土地，因此具有高改建效益。曾志凱分析：「以大集團旗下擁有眾多產業來說，此次出手買下加油站，短時間可依照現況延續使用，並加上綠能產業，未來也能見機行事，將名下土地與集團旗下建設關係企業共同進行改建，此時取得土地基本穩贏。」

▲山隆加油站目前仍持續營業中，該筆交易創下西區2024年以來最高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

「山隆加油站」土地使用分區為商二，具備高容積效應，在地開發商就說：「現在西區、中區的商業地，單價突破百萬元的相當多，像是位於台灣大道二段上的知名帝王蟹餐廳就以單價200萬元被建商拿下，未來建商整併、推出危老案有望走高，西區新預售案有望叩關8字頭、中區目前最新危老預售價碼叩關6字頭。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

信義房屋更多相關新聞

