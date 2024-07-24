房仲賣千萬房賺60萬？　資深曝隱形成本、拆解實收比例

▲有網友在PTT發文詢問，台灣仲介費是不是貴的太離譜了？（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

據內政部不動產仲介經紀業報酬計規定，民眾若有委託房屋仲介業者買賣房屋，買賣雙方支付的服務報酬合計最多成交價金6%，有網友在PTT發文詢問，台灣仲介費是不是貴的太離譜了？對此，資深房仲則嘆氣表示，房仲業隱形成本相當高，甚至今日颱風天都還要去「巡水田」，確保物件有無滲漏水。

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網友在PTT發文詢問，台灣房仲是不是賺太爽，政府不用管管嗎？菜鳥遇到房仲很容易被收滿2+4%（滿6%），就連美國今年都開始降仲介費，對岸香港甚至只有2%，房價堆起來跟仲介費居高不下也有一定相關性。

他舉例1000萬元的房子，2%也有20萬元，怎能想吸血到60萬元呢？引起不少網友正反討論，包含「一間兩三千萬元的房子，一次交易房仲抽走百萬元。實在太吸血了！」、「以前一間3、500萬元6%合理，現在隨便2、3000萬元6%還合理嗎？」、「一次就6%這也是房價一直墊高的原因吧。」

不過也有網友認為「政府抽你45%，魯空就鼓掌叫好，房仲抽6%，就是吸血該死？」、「餐廳服務費10趴怎麼不嫌貴，數目大了標準就變了嗎？」、「市場機制，政府只是定上限而已，事實上很多沒收滿的。」

▲資深房仲則嘆氣表示，房仲業務隱形成本相當高，甚至今日颱風天都還要去「巡水田」，確保物件有無滲漏水。。（圖／記者許權毅攝）

面對網友熱議，也有房仲私下透露：「房仲的工作其實有很多隱形成本，有的店頭會協助出一些廣告費，但絕大多數都是業務自己要掏出廣告費。」

七期資深房仲廖香婷舉例：「像是鷹架、竹架、戶外的帆布、甚至有些高空廣告還要請吊車、刊登網路廣告費，有些黃金版面一天都要競標到上千元、現在臉書粉絲投放廣告也要錢。」

比較傳統的紙本廣告、手寫開發信一封就要成本8~10元、拜訪的伴手禮，還要餵飽管理員以掌握最新資訊，經過打招呼至少也要一杯飲料、另外還有帶看時不時的清潔費、帶看費用等。

實際拆解下來，1間千萬房真的收到滿，服務費60萬元，通常以台灣的方式為買方2％、賣方4％，買賣雙方各拿30萬元，與店頭即便是對拆收15萬元，成交有同時有2人服務，1人分得7.5萬元業績，實際進到房仲口袋的最多6萬多元。

但實際上出售一間房子，除了這些檯面上的成本，檯面下的行銷成本才是無價的，廖香婷說：「資深房仲擁有的KNOW-HOW，包含區域行情、社區大小事甚至風水命理、買賣雙方的物件建議、未來方向，最終甚至協助找銀行、貸款、稅務問題等建議，才是無價。」

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