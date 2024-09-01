房客偷電落跑！房子變比特幣挖礦場　屋主少做1件事被開罰

▲這名屋主偶爾會來檢查房子，但並未發現不妥之處。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名屋主買下人生第一間房子之後，選擇將其出租收取租金來還房貸，沒想到房客入住之後，把這間房子作為比特幣挖礦場，涉嫌偷電被電力公司逮到，面臨罰款。然而屋主並未把水電帳單的名字改成房客的名字，如今罰款將由屋主負擔，讓他欲哭無淚。

星洲網報導，這名屋主把房子租給房客約7個月左右，偶爾會來檢查，但並未發現不妥之處，加上房客若是不在家便不能入內，且所有門鎖都已經被換掉。

然而房客卻把他的房子當作比特幣挖礦場，改裝電錶偷電，被國家能源公司（簡稱國能）突襲檢查後揭發進行非法活動。屋主表示，當相關人員到場來突襲檢查時，把比特幣機器等所有物品全數充公，「當我看見房子的狀況時，我的心都碎了……房客逃跑了，還拉黑我的號碼」。

其實屋主有和房客簽合法出租合約，但唯一失策是沒把水電帳單的名字改成房客的名字，結果到頭來被罰款的人是屋主，並非房客。屋主透露，現階段帳單約20多令吉（約新台幣150元），不曉得最終罰款金額會是多少。

針對這狀況，屋主透過TikTok影片揭露此事，引發大批網友討論，影片觀看次數至今已衝破10萬次，超過3800人按讚，留言數超過700則。部分網友留言分享過去曾遇到的類似經歷，「我的鄰居家也是這樣」、「我也試過出租房子，結果卻變成比特幣挖礦場，幸好當初情況沒有這麼糟」。