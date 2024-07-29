永和新案站9字頭　在地房仲：中古市場「雙肺區」最夯

▲永和四號公園是「雙和之肺」之一，周圍房市指名度高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雙和地區房價表現驚人，精華地段新建案站9字頭，甚至逼近百萬大關。在地房仲表示，雙和人口密集，購屋需求強勁，中古市場以四號公園、仁愛公園周邊指名度最高，這2座公園面積大，也被稱為「雙和之肺」，舒適的生活環境媲美大安森林公園。

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據內政部實價登錄資訊，永和頂溪站旁有一指標預售大案，成交單價最高飆上99萬元，永安市場旁巷內小案也要8字頭起跳，最高達每坪90萬元，另外中和板南路也有指標大案多筆站上8字頭，顯見雙和精華地段因供給稀缺，且需求強勁，使價格表現驚人。

東森房屋中和四號公園店店長洪鈞昊表示，雙和地區屬新北第一環，連接台北市的橋梁眾多，包括福和橋、永福橋、中正橋等等，大眾交通方面有中和新蘆線、環狀線，交通機能非常便利，「不要覺得中永和因地狹人潮，開發飽和，事實上區域有不少建設利多，其中包括正在興建的捷運萬大線，還有許多都更案、社會住宅工程、秀朗橋北側重劃區開發等等。」

洪鈞昊說，雙和房價雖看是不便宜，尤其是永和精華地段，但比起緊鄰的大安、中正等區仍親民許多，仍持續受惠北市高房價的外溢效應，「也不要覺得中永和都是軍公教，長輩在住的，就第一線觀察，許多年輕首購族、新婚夫妻未必接受『時間換空間』的建議，反而是希望住宅周邊生活機能成熟便利，且不需花費太長的時間就能通往台北市上班，中永和就是新北最好的選擇之一。」

▲永和仁愛公園面積寬廣，被稱為「雙和之肺」。（圖／ET資料照）

中永和哪一區指名度最高？洪鈞昊說，公園宅是雙和的一大優勢，中和四號公園、永和仁愛公園面積寬廣，被稱為「雙和之肺」，舒適的生活氛圍媲美大安森林公園，許多新婚夫妻講究生活品質，又想兼具一定的生活與交通機能，都會指名找這2區的房子。

洪鈞昊指出，以同屋齡的產品來說，2區的房價差不多，但各有不同特色。首先四號公園商圈由於緊鄰永安市場捷運站，因此生活機能非常健全，但新大樓稀少，公寓成交單價落在50~60萬元，20幾年大樓則約成交70~78萬元。另外，仁愛公園則是清幽感更強，且鄰近河堤，部分社區兼具水岸宅特色，屋齡5年左右社區可成交8~9字頭。

整體而言，洪鈞昊非常看好中永和長期的房市發展，除了區段條件佳，由於人口密度高，也反映出需求基本面，且人均所得也在新北名列前矛，購屋實力相對強，「精華區新案單價已逼近百萬，馬上就會進入百萬時代。」

▲洪鈞昊非常看好中永和長期的房市發展 。（圖／業者提供）

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