幾年後會換房「還要買好一點的家電？」　過來人給建議：很好用了

▲家電要買好一點的嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已知未來會換房子，需要買好一點的家電嗎？近日有網友發文表示，她近期已經買了預售屋，但幾年後孩子長大，他們應該還會換房子，所以就想知道是不是該買好一點的家電？還是先買便宜的，之後搬家再買新的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買新房子家電該買好一點嗎」為標題發文，提到她最近買了預售屋，預計明年就會交屋了，她家電應該買好一點的品牌？還是買便宜一點的就可以了呢？

原PO透露，她之所以會猶豫，是因為幾年後孩子長大，他們可能會換房子。老公認為，如果移動家具，會比較容易壞掉，所以覺得未來換房不必連家電一起帶，換言之，就是現在買便宜一點的，搬家後再買新的。對此，她就想知道是否真有這種說法？她自己比較傾向家電也一起搬走。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因搬家損壞的家電：沒有！但先買享受到的是自己，而且好的品牌售後服務也會比較好」、「耐用的，我的電視跟我搬了3次家，11年了」、「搬動家電容易損壞，建議不要搬運。應該是先確定幾年後換房子，如果你要用10年上下還是買好一點的比較好」。

也有網友建議，「大牌子入門就很好用了，不要買來路不明的來增加日後維修風險」、「買不要太雷的品牌，但不用到頂規」、「我建議家電不用買到最新技術的頂規，但要買大品牌的主流機種」、「家電要買就不要買便宜的，至少買中間價位的，尤其是大型家電」、「買有牌子的入門品牌，不用太貴就很夠用了」。

9家鳳梨酥開箱！法朋、深緣及水好讚「切開給你看」