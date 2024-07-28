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台中豪宅建商腳步轉彎　捨百坪建案改推50坪

▲▼ 單元2 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市西屯、南屯區近一年的實價登錄，4000萬元以上的預售屋交易量持續增加，顯見高資產族群仍特殊產品積極出手、買氣不俗。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到土地價格、原物料與工資成本居高不下影響，全台房價仍持續緩步向上，近幾年房市朝小宅化發展，2房產品躍居市場主流，台中一線豪宅建商以50坪產品切進市場，吸引高資產族群注目。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

臺中市不動產聯盟協會第六屆理事長蘇興民日前提到台中74環線內房價將「7上8下」，意味著50坪以上的適居坪數，總價很容易就會突破4000萬元，受到豪宅貸款成數的限制，然而觀察台中市西屯、南屯區近一年的實價登錄，4000萬元以上的預售屋交易量持續增加，顯見高資產族群仍特殊產品積極出手、買氣不俗。

不過50坪以上產品以單元二、七期最多，行政區域隸屬西屯、南屯的富人區，而這兩區域各有其亮點，如七期屬於傳統豪宅區，可開發土地近乎絕版、發展已趨飽和，單元二則是發展完熟的新興重劃區，住宅多能享有大棟距、大面積綠意與寬敞的景觀視野。

▲▼ 單元2 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市西屯、南屯區中坪數指標個案。


單元二指標推案以「精銳SKY ONE」、「陸府續森」、「雙橡園1920」為主，其中結構中的「精銳SKY ONE」位於萬坪黎新公園首排、四面臨路基地，又位於單元二公益路米其林商圈，樓高23層的地標宅氣勢，完工後勢必成為單元二最美風景，種種優勢吸引高資產族群青睞，銷售成績亮眼。


總銷70億元的「雙橡園1920」，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅，尚未公開卻已經在OPEN DATA有著8成成交量。
陸府建設持續深耕單元二，在市政綠核心推出的預售新案「陸府續森」，再現垂直森林與陸府式生活，深獲高資產階級認可。

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中房價每坪破百萬，有機會在下半年看到。（圖／記者陳筱惠攝）

值得一提的是，七期預售新案目前實登揭露的最高成交單價為「寶輝101 Theater South」的每坪99.3萬元，距離百萬門檻只差7000元，市場上亦普遍認定，「台中房價每坪破百萬，有機會在下半年看到。」

精銳建設協理張俊偉觀察：「有別於過往富人區推案多為百坪以上，這類產品在現今時代中逐漸式微，主要因少子化、同住不同戶等觀念興起，因此讓50坪以上、特別是60坪左右的規劃更受歡迎，足見適居坪數的規劃，讓使用者住家空間更為細緻實用、貼近高資產客戶所需。」

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關鍵字：台中市西屯區南屯區豪宅房價

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