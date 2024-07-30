新市爛尾樓每坪不到10萬元拍出　在地估：未來可賣3字頭

▲台南新市前幾年爛尾的預售案，30日舉行四拍，由自然人以6830萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南新市前幾年爛尾的預售案「COCO嚮家NO.2」，一拍底價8587萬元，為新市最貴爛尾樓，30日舉行四拍，底價6260萬元，共有3組人馬搶標，由自然人以6830萬元得標，溢價9%，專家表示，換算建坪單價9.6萬元也算便宜，未來重新開賣，開價可望站上3字頭。

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台南受惠南科效應，前幾年南科範圍的新市、善化等區域推案大增，沒想到竟出現爛尾樓。根據法院公告透露，爛尾預售案「COCO嚮家NO.2」建商為昇發國際開發，遭法拍原因為「清償債務強制執行」，整棟未完工大樓因此淪落法拍市場，4月底價8587萬元進行一拍，成為新市最貴爛尾樓，最終以流標收場。

該物件公告建坪708坪，持分地坪221.9坪，依現場公告，預定完工日為2022年2月3日，完工後將為1棟地上7樓建築物，共22戶，查封時現場所見，建物僅施作至6樓。

▲新市主打鄰近南科，根據實登，今年預售案成交價最高已經站上5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

30日舉行四拍，底價6260萬元，最終引來3組人馬搶標，由自然人以6830萬元得標，溢價9%，換算地價約30萬元、建坪單坪9.6萬元，得標價也創近8年新市法拍新高。

根據實登，新市預售華廈目前成交單價約25~30萬元，寬頻房訊發言人徐華辰表示，儘管總價仍高，得標後換算單坪僅9.6萬元，除取得成本外，研判新買家再加上建築費用，還有預期利潤，才吸引自然人入手。

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，新市因鄰近南科，前幾年推案熱絡，目前鄉村區地價約為20萬元上下，此次地價雖略高於區域行情，但還有地上建物的價值，加上都市計畫住宅區的預售案，成交價最高已經站上5字頭，以目前周邊成交行情來看，未來新買家接手後重新銷售，預估也要3字頭起跳。

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