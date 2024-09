嬰屍藏地板30年！裝修挖出恐怖遺骸　披薩店衰變「厲嬰房」被停業

▲英國一棟老宅挖出嬰屍,警方封鎖現場展開調查。非事發地點。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

英國杜倫(Durham)最近有一群工人在翻修老宅時,意外從地板下挖出一具已被塵封至少30年的嬰屍,引發當地居民的震驚與關注,而警方目前也已展開全面調查,以確定這具嬰兒遺骸的背景和死因。

據《每日郵報》報導,英國一棟老舊公寓最近正在進行過翻修工程,沒想到工人竟在地板下發現了一具嬰兒遺骸。當地警方接獲報案後,立即趕到發現地點封鎖現場,並對老宅進行全面搜查。當地2名店家的主人表示,這具遺骸可能已被埋在地底至少30年,而警方也請來法醫和人類學專家對遺骸進行檢驗,以確定其年齡和被埋藏在房子裡的時間。

Body of baby found under floorboards 'laid undiscovered for 30 years': Neighbours reveal their shock after grim discovery made by workers renovating a flat above a pizza shop https://t.co/mB9RfA4Ooi