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嬰屍藏地板30年！裝修挖出恐怖遺骸　披薩店衰變「厲嬰房」被停業

▲▼封鎖線。（圖／CFP）

▲英國一棟老宅挖出嬰屍，警方封鎖現場展開調查。非事發地點。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國杜倫（Durham）最近有一群工人在翻修老宅時，意外從地板下挖出一具已被塵封至少30年的嬰屍，引發當地居民的震驚與關注，而警方目前也已展開全面調查，以確定這具嬰兒遺骸的背景和死因。

據《每日郵報》報導，英國一棟老舊公寓最近正在進行過翻修工程，沒想到工人竟在地板下發現了一具嬰兒遺骸。當地警方接獲報案後，立即趕到發現地點封鎖現場，並對老宅進行全面搜查。當地2名店家的主人表示，這具遺骸可能已被埋在地底至少30年，而警方也請來法醫和人類學專家對遺骸進行檢驗，以確定其年齡和被埋藏在房子裡的時間。

警方透露，當局將對相關遺骸進行屍檢和CT掃描以確定死因，但由於這間老宅長期無人居住，且在2006年後就再無交易紀錄，因此警方也將對老宅以前的住戶展開調查。探員薩瑟蘭（Mel Sutherland）表示，目前此案的調查依舊處於初期階段，因此警方對於嬰兒死亡的具體情況仍持開放態度，並將持續進行調查，以揭開這具嬰兒遺骸背後的真相。

老宅意外發現嬰兒遺骸一事，導致公寓樓下的餐廳「城堡披薩」（Castle Pizza）被迫關閉。餐廳主人指出，這一發現讓他們感到極度震驚和恐懼。住在附近的莫尼普爾（Amir Monirpour）也坦言，住宅附近出現嬰屍一事讓他感到恐慌，同時他也同意這具遺骸至少有30年的歷史了，「如果屍體是近期的話，那就更可怕了，但我覺得目前最重要的是確保民眾的安全。」

關鍵字：英國嬰兒遺骸嬰屍披薩店Castle Pizza

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