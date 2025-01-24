台中房價70萬成常態　賴正鎰：我不知道要賣給誰

▲鄉林集團董事長賴正鎰預估台中房市可延續剛性需求熱度，持續看旺10年不滅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運建設多線齊發，AI科技與交通雙引擎火力全開，台中建設與人口大躍進，鄉林集團董事長賴正鎰預估台中房市可延續剛性需求熱度，持續看旺10年不滅，但對於新興重劃區房價7字頭成常態，他也直白表示：「我不知道要賣給誰！」

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賴正鎰展望2025年台中房市，有四大趨勢包含受房貸管控影響、推案供給量大的區域，住宅建案銷售鈍化。

捷運題材發酵，以台中車站核心地段的老舊市區危老都更案爆發，老舊市區挹注新活水。

中科二期土地搞定，台積電擴廠帶來更多外來就業人口，以及水湳轉運中心、會展中心及綠美圖等今年底啟用，台中巨蛋如火如荼施工中，水湳經貿園區及十四期重劃區更是兵家必爭之地。

再看人口統計，台中市人口到去年12月底，已達286.1萬人，為六都僅次於新北市404.7萬人，第三名為高雄市的273萬餘人。其中，北屯區突破31萬人，西屯區有23.7萬人，大里區21.2萬人，太平區也剛突破20萬人，光是這四個區就接近百萬人口。

▲賴正鎰對於台中新興重劃區房價7字頭成常態，他也直白表示：「我不知道要賣給誰！」。（圖／記者陳筱惠攝）

賴正鎰說：「不論是蛋黃區或蛋白區，全區強強滾，可見台中購屋的剛性需求強勁。」他也建議台中市政府應向金管會爭取，與高雄同時設置「亞洲資產管理專區」，讓金流，人流與物流齊發，尤其是台中有喬山、巨大、鄉林、上銀等全球的上市公司總部，市政府應推動「總部經濟」，吸引更多大企業到台中設總部，讓經濟和稅收共同起飛。

▲台中的新興重劃區搶購土地情況已趨緩，甚至價跌5%以上，預估全台今年土地交易會減少5成，價格至少會下滑15%左右。（圖／記者陳筱惠攝）



在台灣房市表現方面，賴正鎰表示：「金龍海嘯的第七波打炒房奏效，房市已回歸正常的市場機制，最近更傳出地價有鬆動跡象，部分建商過去兩三年土地吃飽飽，所以會先去化手上在銷建案及新成屋為主，他觀察近3個月來，各地的地價已有鬆動跡象，像是台中的新興重劃區搶購土地情況已趨緩，甚至價跌5%以上，他預估全台今年土地交易會減少5成，價格至少會下滑15%左右。」

也因此賴正鎰過去「出不了手」的重劃區，今年有望瞄準13期、14期、市中心土地，預計入庫3塊地，但對於房價，他也坦白說：「我在房地產40幾年，到現在仍是看不懂台中重劃區普遍7字頭房價『要賣給誰？』」

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