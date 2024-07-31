2大住宅補貼8月開跑「限時30天」　申請懶人包圖卡曝

▲自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼將於明（1日）開始申請。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼將於明（1日）開始申請，限時30天。對此，內政部國土管理署也整理出4大申請懶人包圖卡，申請資格與需準備資料一次看。

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2024年度住宅補貼受理申請期間為2024年8月1日上午9時至8月30日下午5時止，受理申請項目包含「自購住宅貸款利息補貼」、「修繕住宅貸款利息補貼」，申請方式為線上、郵寄2種，由戶籍所在地之直轄市、縣市政府受理申請及審查。

內政部國土管理署表示，申請自購、修繕住宅貸款利息補貼的民眾，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。

舉例來說，戶籍設在臺北市且申請自購住宅貸款利息補貼的民眾，家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於6萬8772元、家庭動產限額需低於715萬元、家庭不動產限額需低於940萬元，即符合申請資格。

此外，內政部不動產資訊平台2024年度住宅補貼專區/「您適合哪種住宅補貼呢? 請由此進」有提供「住宅補貼資格檢視」，歡迎有意願申請的民眾可先透過此網站，事先檢視有無符合自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。

國土管理署表示，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，會額外評點加分或享有較低之優惠利率（第一類優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533%、第二類優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042%）。

另外，國土管理署表示，自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款，若符合自購住宅貸款利息補貼資格者，臺北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。

以購屋地點在臺北市為例，住宅補貼搭配青安貸款的優惠房貸最高可達1250萬元。此外，自購住宅貸款戶無論新舊貸款戶享有貸款利率多1碼的補貼，期限至115年7月底止。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，自購住宅貸款利息補貼已行之多年，但其實每年申請戶數不多，比較多的是2023年開放申請的「3萬元房貸補貼」，當年共達49萬戶領到，核撥金額逾146億元，但該政策的時空背景是因應疫情造成的影響，今年度已沒有了。

國土管理署補充，如欲瞭解住宅補貼相關資訊，可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，或至內政部不動產資訊平台「住宅補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0108.aspx)查詢。

▼ 自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼申請懶人包如下4張圖卡。（圖／國土管理署提供）

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