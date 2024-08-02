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淡海新市鎮供不應求　在地房仲：原因指向新青安、淡江大橋

▲▼ 淡水,淡海新市鎮,竹圍,東森房屋 。（圖／東森房屋提供）

▲淡海新市鎮受惠新青安政策，購屋需求大增。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

淡水竹圍新案飆上6字頭，房價持續上漲。在地房仲則強調，接下來的亮點是淡海新市鎮，該區被稱為「新北首購天堂」，受惠新青安，購屋需求持續大增，另一方面淡江大橋即將完工，使大多屋主惜售，房市呈現供不應求，價格具相當程度的補漲空間。

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淡水房價持續走高，今年已有2預售案成交站上6字頭，位於竹圍商圈一帶。東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，竹圍商圈腹地不大，鄰近捷運站、馬偕醫院、傳統市場，生活機能佳，且距離台北市近，主要買盤包括醫療人員以及北市客，本就是淡水相對高價的區塊。

另外被稱為「新北首購天堂」的淡海新市鎮，沈雅純指出，該區5~10年中古大樓每坪成交25~29萬元，2房總價850~950萬元、3房總價1100~1300萬元；預售案則達35~38萬元以上，好地段則上看4字頭，目前仍是新北房價最親民的地區，買盤以首購族為大宗。

沈雅純提到，去年8月政府推出新青安政策，貸款補助上限1000萬元，淡海中古屋由於具有低總價特性，因此受惠程度高，年輕買盤持續湧入。而另一方面，淡江大橋預計在明年通車，淡海新市鎮作為主要受惠區，屋主們惜售的心態越來越明顯，也就是說目前淡海房市需求量升、供給量減，呈現供不應求。

▲▼ 淡海輕軌 。（圖／東森房屋提供）

▲淡海新市鎮房市呈現供不應求。（圖／東森房屋提供）

沈雅純補充：「淡海這幾年真的漲太慢，淡江大橋完工近在眼前，屋主一定是預期通車前後將上漲一波，紛紛惜售，在整體供不應求的環境下，價格當然就往上漲，估計未來將迎來一波補漲行情。」

沈雅純進一步表示，過去淡海新市鎮房價漲得慢，很大一部分原因就是交通堵塞，但未來淡江大橋完工後，將有效緩解這問題，從沙崙地區快速連到八里，之後馬上接台64線，通往桃園、新店、新莊等地都快速許多，此外淡水還有淡北快速道路，這些建設利多都會適時反應到房價表現上。

沈雅純指出，雖然淡海新市鎮腹地大，但目前土地交易也已趨緩，也並不擔心過去常被詬病的供給量太大問題，「之前新案大量已逐漸消化，而現在建商也很聰明，不會急著一窩蜂來蓋。」

▲▼ 淡水,淡海新市鎮,竹圍,東森房屋 。（圖／東森房屋提供）

▲沈雅純認為，淡海新市鎮房價具有相當的補漲空間 。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

關鍵字：淡水淡海新市鎮重劃區淡江大橋房價東森房屋沈雅純

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