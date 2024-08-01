台74線拉抬舊市區　太平、東區5年房價漲破6成

▲台中房價扶搖直上區以台74線周邊房市最為熱絡，其中太平、東區更因有成熟商圈加持，補漲潛能強，成為首購族熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房價扶搖直上區以台74線周邊房市最為熱絡，其中太平、東區更因有成熟商圈加持，補漲潛能強，成為首購族熱區，兩區房屋均價5年來漲幅都有6成以上，漲勢驚人。信義房屋專家認為，北太平過去由豪宅建商由鉅建設位於馬卡龍公園周邊的土地，有望在2024年進場推案，市場信心相當深厚。

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根據業者統計以太平區近5年房價變化，發現區內均價漲幅達77.6%，更吸引包含順天、坤悅、櫻花等建商搶進推案。東區2024年大樓與華廈產品每坪成交單價為39.22萬元，對比2020年每坪24.31萬元，成長幅度達61.3%，補漲態勢相當強烈。

▲太平、東區5年房價變化。

其中，北太平因台74線可快速連接市中心各大商圈，同時還有捷運紅線精武站及太原站提供大眾運輸服務、未來更有接續藍線主線的帝國製糖廠B20站的交通優勢，使區內「新光重劃區」成為房市熱點。

而區內預售案價格走高，北太平指標案「順天蘊華」最高成交單價已突破5字頭，南太平的「順天緮華」也有數筆4字頭交易，而東區的「浩瀚湖濱城」最高成交單價更已逼近6字頭。

▲推案熱區為74沿線的北太平也就是新光重劃區開發，再以近期建商取得土地價格分析，開價部分有望直衝4字頭單價。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平樹孝店經理林佳宏分析：「太平區分為南、北太平，推案熱區為74沿線的北太平也就是新光重劃區開發，再以近期建商取得土地價格分析，開價部分有望直衝4字頭單價，近期更因過去台中豪宅建商由鉅建設位於馬卡龍公園周邊的土地，有望在2024年進場推案，市場信心相當深厚。」

同樣受惠台74線的東區，也是早期開發的精華區，近年在市府力推「東區再造計畫」下迅速翻轉，更吸引秀泰影城、日本三井Lalaport、李方艾美酒店陸續進駐，未來還有捷運藍線通過，區域話題不斷。

▲近年在市府力推「東區再造計畫」下迅速翻轉，更吸引大批商業機能進駐，未來還有捷運藍線通過，區域話題不斷。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，東區也因建地難尋，新屋產品具有稀缺性，目前台糖湖濱生態園區周遭推出的「浩瀚湖濱城」最為矚目，住宅主打27~48坪、2~4房產品，共計624戶，預計2024年完工，根據實登揭露，目前最高單價為58.8萬元。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「台中太平與東區的傳統城區房市，都有受到周邊話題區域帶動的特性，其中東區在新商場與糖廠周邊地貌大改造後，區域高價新案單坪已站穩5字頭，鄰近的太平也因此受拉抬，傳統城區房價亦步亦趨往4字頭邁進，地緣利多發酵不言可喻。」

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