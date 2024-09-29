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花2500元買用3年二手洗衣機！她開心撿便宜　一拆包裝傻眼了

▲ 老舊家電,老舊電器,家電,電器,二手家電,二手電器。（示意圖／Unsplash）

▲有許多不良店家將老舊家電翻新，讓消費者以為是新的，高價賣出。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

許多人買家電都會貨比三家，一樣效能買到越便宜越好。大陸河南一名徐姓女子從拍賣網站花約台幣2500元買到一台只用了3年的洗衣機，本以為撿到便宜卻踩雷，回家拆封發現上頭標籤生產日期是假的，洗衣機竟是2010年生產；徐女向賣家客訴，原來洗衣機是翻新機，最後還因為退貨問題鬧到派出所。

徐女先前逛網路拍賣網站時打算買一台二手洗衣機，她找到一個大廠推出的滾筒洗衣機，標價竟只要260人民幣（約新台幣1176元），馬上聯繫賣家約現場看洗衣機機況；徐女到賣家指定地點，屋內有好幾件舊家電，後來看上另一台看起來比較新的洗衣機，賣家稱洗衣機是要帶回老家用，她喜歡的話只要600元人民幣（約新台幣2714元）。

洗衣機上頭還有「中國能效標識」和「直流變頻」，徐女當下覺得撿到便宜，於是掏出錢包下單。徐女返家後，洗衣機也很快就送到，她一拆包裝和外膜才發現踩雷受騙，生產日期是2021年8月的標籤竟是是後來打印上的，她依照機型去搜尋，洗衣機其實是2010年生產，這台看似只使用3年的洗衣機，其實已經是10多年的老舊產品，機身上所有標識都是假的。

對此徐女決定捍衛消費者權益，打電話給賣家卻沒人接，隨後直奔看洗衣機的地點，和賣家當場對質，在她強調已經把相關信息給監督管理部門，賣家才讓徐女退貨，但雙方後來還因為運費問題起爭執，在當地派出所協調下才解決。

事後徐女決定將此事爆出，公開揭露二手家電市場中，冷氣、冰箱和洗衣機的翻新機非常多，消費者若是沒有多加留意，很容易就踩坑受騙，以為撿便宜其實是騙局，勸大家購買二手產品都要提高警覺，避免上當受騙。

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