自備200萬！想在台中買房「能選哪一區」　一票搖頭：海線也買不起

▲原PO不考慮買海線。示意圖，與本文無關。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的預算，可以買在台中的哪一區呢？近日有網友想在台中買房子，不過預算只有200萬元，因此就想知道，若不想要買在海線，有機會買在哪一個區域呢？貼文曝光後，引發網友討論，不過其中不少人都覺得，這樣的預算，就算是海線也未必能買得起。

有網友在Dcad上，以「想在台中買房」為標題發文，提到她目前自備200萬元左右，月薪3萬元，每月可以付的貸款是2萬元，且其中有1萬元是由家人贊助。她透露自己有意用青年貸款貸8成，如果跟家人自住而非投資，在不考慮海線的情況下，還能在台中買哪一區的房子？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個預算，不要海線又要電梯大樓應該是只能選老破小」、「重點低薪家裡又沒錢還想挑房子」、「這樣蠻硬的，台中房價不便宜！小or不OK的可能會在預算內」、「可能只能找老套房加車位，不然有些沒車位的兩房公寓可能也有，台中這幾年漲太多了」。

其中還有不少網友則認為，「你這條件海線也買不起唷」、「不考慮海線？海線現在也貴得要命好嗎」、「我跟另一半月薪加起來14萬也只敢買海線」、「我預算拉到兩千都找不太到了你說不要海線」。話題引發討論。