李洋、王齊麟2年前齊買房　最新社區行情「1坪漲10萬」

▲李洋、王齊麟近3年前宣布買下林口「長虹交響苑」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

李洋、王齊麟近3年前宣布買下林口「長虹交響苑」，當時每坪成交行情46萬元左右，對比近1年每坪上漲10萬元，最高甚至來到69萬元，他倆不僅球技出色，買房置產也相當有眼光。信義房屋專家表示，林口新市鎮前段、也就是靠近A9區塊開發飽和，新案坐7望8，與新莊不相上下。

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李洋、王齊麟拿下2024年巴黎奧運羽球男雙金牌，全台為之振奮，事實上他倆2021年在東京奧運也是拿下金牌，領取每月12.5萬元國光獎金，就透露決定買房，並於2022年1月公布購入林口「長虹交響苑」。

當時「長虹交響苑」每坪成交行情落在46萬元左右，最高則為51萬元。現在來看，該社區近1年均價每坪已來到59萬元，上漲近10萬元，且最新實價揭露，高樓層戶每坪最高飆上69萬元，創社區新高。

▲李洋、王齊麟東京奧運摘金後，宣布購入林口「長虹交響苑」。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑表示，「長虹交響苑」屋齡3年，位於文化三路一段，屬於新市鎮前段，緊鄰三井Outlet、機捷A9站，地段精華，且基地面積廣達1500多坪，加上建商品牌加持，規劃2~4房，大坪數戶別來到63~92坪，除迎賓車道寬敞、大廳挑高7.7米外，公設規劃也相當齊全，屬於當地高檔社區。

價格方面，李文傑指出，觀察林口區域房價，「長虹交響苑」成交6字頭符合行情，值得關注的是，該社區小坪數戶別近期都無釋出交易，若有出現成交，甚至可能站上7字頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，林口是近年發展頗為成功的新市鎮，目前前段、也就是靠近A9區塊開發飽和，新案坐7望8，預售案「富堡晶鑄」成交價站上7字頭，行情與新莊不相上下，相當驚人。

此外，曾敬德提到，林口新市鎮還有不少建設利多，除前段興建中的三井二期、東森媒體園區，還有「新北國際AI+智慧園區」將吸引艾司摩爾等國際一線科技廠進駐，將帶動中後段房價，但林口目前最大抗性就是塞車，近年隨區域人口不斷上升，短期內可能難以化解。

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