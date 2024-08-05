新青安不能轉租「車位呢？」　房仲給實質做法

▲新青安買房不能轉租，那若家裡真的沒車，車位可以出租嗎？（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

新青安買房不能轉租，那若家裡真的沒車，車位可以出租嗎？房仲認為，停車位出租，不太算是「住宅出租」，基本上應該不會有太大問題，況且車位出租也很難被查到，但保險起見仍建議以收取現金的模式出租，避免產生所謂的金流。

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望 1200萬買屋熱點出列

政府去年8月推出新青安，但為避免政策成為炒房利器，禁止屋主轉租。財政部呼籲，就算之前的新青安申貸人沒有簽署自住切結書，後來被查出有轉租事實，也會以不符合原貸款目的為理由，追回利息補貼。

然而，就有網友發問，若用新青安買房，但由於家中沒有汽車，車位真的用不到，可以出租嗎？對此，網友紛紛留言：「你是好心借朋友停，只是他過意不去每個月包2000元給你的小孩」、「政府不知道就沒問題」、「車位也不可以出租吧」等等。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖然車位出租，沒有抵觸政府新青安幫助年輕人自住成家的美意，但是否違規還是有得吵，也有一定風險，保險起見仍建議屋主以收取現金的模式出租，避免產生所謂的金流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，停車位出租，不太算是「住宅出租」，基本上應該不會有太大問題，另一方面車位出租也很難被查到，因為租客不能申請租金補貼、也不會報稅，且房東方每月幾千元的金流，也基本上不會被特別標示出來。

曾敬德說，新青安房貸貼額度1000萬元，買方很多都是年輕首購族，而不少年輕人都是以機車代步，且喜歡屋齡新穎的大樓，若購買2房產品，可能都會帶個車位，所以都有出租需求，但目前為止還沒聽說過出現什麼爭議。

▲新青安房貸貼額度1000萬元，買方很多都是年輕首購族。（示意圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP216／「高CP值＋增值空間」滿足購屋族欲望 1200萬買屋熱點出列