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高雄之光懂置產！　戴資穎、莊智淵在地房產估翻倍漲

▲▼戴資穎,莊智淵 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「桌球教父」莊智淵在高雄設有「智淵乒乓球館」，未來退休仍有機會在球館看到本人。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2024巴黎奧運是「世界球后」戴資穎、「桌球教父」莊智淵最後一次登上五環殿堂，2人雙雙在今年退休，不少球迷相當不捨，不過2位世界名將在高雄分別設有球館、概念店，未來仍有機會一睹球星風采。專家表示，2人買得早，目前房價已有不少漲幅。

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「桌球教父」莊智淵、「世界球后」戴資穎兩人都是在地高雄人，已分別在高雄鼓山、左營開設「智淵乒乓球館」、以及戴資穎自有品牌的羽球概念店「戴萌TTY」，儘管2024年奧運會謝幕，但是未來腦粉在高雄球館、概念店還是有機會朝聖本人。

▲▼戴資穎,莊智淵 。（圖／記者張雅雲攝）

▲戴資穎自有品牌的羽球概念店「戴萌TTY」，開在高雄左營區。（圖／記者張雅雲攝）

奧運5日桌球男團16強賽登場，台灣隊的豪華陣容，風光晉級8強，其中「桌球教父」成立的「智淵乒乓運動館」位於鼓山區，成立於2008年，據了解，該館地坪253坪、建坪518坪，16年前自地自建，所有權人就是莊智淵。

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎表示，該區屬於內惟生活圈，離美術館特區也不遠，該球館為乙工用地，若以16年前的土地行情推估，單坪地價約為8~9萬元，目前乙工用地也要單坪30萬元，地價至少有2倍的漲幅，若是住宅用地更高，單坪也要50~60萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲莊智淵、戴資穎高雄房產。（ETtoday製表）

莊宗穎粗估，球館的土地加上建物，房價至少1.2億元以上，若與2008興建成本加上土地成本相比，起碼有5000萬元的獲利。莊宗穎說：「主要是因為買得早，地價飆漲加上早期營造成本低，若加上名人效應，還會有大幅增值。」

同樣最後一次參加奧運的還有羽球一姐，先前戴資穎已透露預計在2024年年底左右高掛球拍，從現役球員身份退休，球后自創品牌「戴萌TTY」位於左營區，位於戴資穎2019年入手的電梯透天別墅。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「戴萌TTY」店面，販售羽球拍、球鞋、服飾，以及合作、自創等週邊商品。（圖／翻攝自Instagram／戴萌TTY）

根據實登，該店地坪63坪、建坪212.8坪，為地上5樓，總價5580萬元，樓上為戴家自住使用，目前1樓為戴資穎個人品牌「戴萌TTY」店面，販售羽球拍、球鞋、服飾，以及合作、自創等週邊商品。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，文強路沿線為高級住宅區，雖然店面效益不高，目前地價已經漲至60~70萬元，加上通膨影響，房價至少已有2000萬元漲幅，而且還沒加上戴資穎的名人光環，以戴資穎名氣若要脫手，很容易有買家搶著加價購買。

不過文強路透天產品交易量較少，有實登以來，僅5筆交易紀錄，陳揚智分析，該區透天成交價大多超過4000萬元限貸線，購屋族以豪宅客居多，少有釋出也不意外。


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關鍵字：球后桌球教父高雄球館概念店莊智淵戴資穎

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